Fördermillion für das Kinderschloss Seit dieser Woche geht es im Kinderschloss in Jänkendorf an den Innenausbau. Das Land gibt dafür 1,2 Millionen Euro.

So viele Leute waren lange nicht mehr im Jänkendorfer Schloss versammelt wie am Donnerstag. Da eröffnete Umweltstaatssekretär Herbert Wolff (l.) mit Bürgermeister Horst Brückner (r.) den zweiten Bauabschnitt. Dieser umfasst den Innenausbau. © jens trenkler

Herrschaftliche Räume sind das im ehemaligen Schloss in Jänkendorf. Auch wenn man gegenwärtig Fantasie dazu braucht, das zu erkennen. Denn nur die Farbe an den Wänden und aus dem Mauerwerk ragende Kabel und Rohre sind noch zu sehen. Aber herrschaftlich sollen die hohen Zimmer wieder werden, im künftigen Kinderschloss der Gemeinde Waldhufen.

Nachdem Dach, Fassade und Fenster neu sind, geht es an den Innenausbau des Gebäudes. Umweltstaatsminister Herbert Wolff gab dazu am Donnerstagnachmittag den offiziellen Startschuss im Beisein von Landrat Bernd Lange und Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer (CDU). Er hatte dazu auch allen Grund, denn sein Ministerium unterstützt den Umbau mit 1 241 603 Euro. Diese Summe kommt dem Inneren des Gebäudes zugute und stammt aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“.

Herbert Wolff brachte seine Freude zum Ausdruck, „dass mit diesem Programm so viel im Bildungsbereich investiert wird. Das zeigt, dass Investitionen in die Zukunft unserer Kinder den Menschen vor Ort besonders wichtig sind. Gleichzeitig werden die baulichen Verhältnisse des bedeutsamen Bauwerkes verbessert.“ Waldhufen hat dabei das größte Stück von dem Förderkuchen abbekommen. Das Programm wurde am 30. März vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium mit zehn Millionen Euro aufgelegt, zwölf Prozent davon gehen nach Jänkendorf. Knapp drei Monate später hielt Bürgermeister Horst Brückner bereits den Bescheid aus Dresden in der Hand. Eine wichtige Finanzierungssäule stand damit für die Gemeinde.

Der Innenausbau ist auf rund 2,7 Millionen Euro veranschlagt, erläuterte Heike Hübner vom Bauamt der Gemeinde. Das Landesamt für Denkmalpflege schießt noch 687 000 Euro zu, sodass Waldhufen rund 780 000 Euro aufbringen muss. Sportlich ist der Bauablauf geplant. Denn am 30. November kommenden Jahres soll das Innere des Kinderschlosses fertig sein. „Das schaffen wir, wenn alle Beteiligten wie bisher mitziehen und hinter dem Projekt stehen“, versicherte der Bürgermeister. Denn es sind 27 Baulose in dem Ablauf vorgesehen. Die ersten vier sind bereits vergeben.

Die Innensanierung geht einher mit dem Einbau neuer Haustechnik und einer Holzpellet-Heizung. Ein Schwerpunkt des Vorhabens sind barrierefrei zugängliche Räume einschließlich des Einbaus eines Aufzugs. Vorgesehen ist das Gebäude für 20 Krippen- und 80 Kita-Plätze.

Doch nicht nur Bau- und Installationsfirmen legen an dem 1725 erbauten Herrenhaus Hand an, sondern auch Waldhufener Bürger. Zehn von ihnen haben sich in dem vor drei Jahren gegegründeten Arbeitskreis zusammengefunden, um ihren Beitrag für das Kinderschloss zu leisten. Wie dieser aussieht, darüber berichtete Vorsitzende Julia Liebig: „Mit unseren Arbeitseinsätzen haben wir bereits die Innentüren, den Fußbodenbelag und Tapeten entfernt. 45 Freiwillige führten diese Arbeiten in insgesamt 500 Stunden aus.“

Das ist aber noch nicht alles. Der Arbeitskreis fertigte ein Faltblatt an, das zum Mitmachen animieren soll, und bringt jedes Jahr einen Kalender heraus, dessen Erlös in das Projekt Kinderschloss fließt. Arbeit gibt es noch genug, denn ein dritter Bauabschnitt kommt noch hinzu. Dieser umfasst die Gestaltung der Außenanlagen. Auf dem Papier liegt er als Entwurf bereits vor.

