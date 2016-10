Förderhöhe nur maximal 50 Prozent

Heidebogen. In den Beitrag „Es liegt immer noch Fördergeld brach“, SZ vom 6. Oktober Seite 15, hat sich ein Übermittlungsfehler eingeschlichen. Richtig muss es heißen: „Obwohl Maßnahmen bis zu 50 Prozent gefördert werden können, nichtinvestive sogar bis zu 80 Prozent, ist die Resonanz auf das Angebot noch gering“, so Regionalmanager Klaus Kroemke. Anträge können bis 2. Dezember beim Management des Heidebogens in Radeburg eingereicht werden/SZ

035208 34781

zur Startseite