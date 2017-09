Fördergelder für neue Straße bewilligt Ab Frühsommer 2018 kann im Burkauer Wohnpark „Am Marienberg“ gebaut werden. Dafür wurde jetzt ein weiterer Schritt getan.

Für einen neuen Eigenheimstandort in Burkau laufen die Vorbereitungen. Die Erschließungsstraße wird die Gemeinde bauen und finanzieren – Baustart voraussichtlich im kommenden März. 75 Prozent der Kosten werden aus dem Topf zur integrierten ländlichen Entwicklung (Ile) gefördert, sagte Bürgermeister Sebastian Hein (CDU). Die Fördergelder wurden jetzt bewilligt. Nun schreibt die Gemeinde die Arbeiten aus. Die Gemeinde Burkau gehört zur Ile-Region Heide- und Teichland.

Auch Grundstückseigentümer Max Aicher sitzt in den Startlöchern. Er sichert und finanziert die Erschließung der Baugrundstücke. Auch diese Arbeiten werden im Frühjahr nächsten Jahres beginnen, sagte dessen Beauftragter vor Ort Ulf Mildner. Er rechnet damit, dass die Erschließungsarbeiten etwa zwei Monate dauern werden. „Ab dem Frühsommer 2018 können dann die ersten Eigenheime errichtet werden“, sagte Ulf Mildner. Anfragen und erste Reservierungen gebe es bereits.

Der Eigenheimstandort wird als Ganzes erschlossen. Vermarktet werden die insgesamt 36 Baugrundstücke dann in drei Bauabschnitten – jeweils rund zehn in den ersten beiden Abschnitten und etwa 15 im letzten. Die Grundstücksgrößen bewegen sich zwischen 680 und rund 900 Quadratmetern. Das Bischofswerdaer Ingenieurbüro Spiller bereitet zurzeit die Ausschreibung vor. Erst wenn feststeht, was die Erschließung kostet, wird man auch wissen, welchen Preis die künftigen Bauherren für den Quadratmeter erschlossenen Baulandes zu zahlen haben. „Da die Gemeinde die Straße finanziert, ist ein großer Posten schon mal weg“, sagt Ulf Mildner. (SZ/ir)

