Fördergeld fürs Gymnasium ist da Das Goethe-Gymnasium in Sebnitz bekommt 2017 ein Blockheizkraftwerk, außerdem stromsparende LED-Beleuchtung.

Der Erneuerung der Heizungsanlage im Goethe-Gymnasium Sebnitz steht nichts mehr im Wege. Der Förderbescheid über 93 750 Euro ist im Sebnitzer Rathaus eingegangen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Schulgebäude sollen mit einem modernen Blockheizkraftwerk ausgestattet werden, das Wärme und parallel Strom erzeugt. Der Studie einer Energieberatungsfirma zufolge können die jährlichen Heizkosten damit um 26 000 Euro im Vergleich zu heute gesenkt werden. Bisher werden die Klassenräume mit einer Ölheizung aus den Neunzigerjahren beheizt. Sie ist sanierungsbedürftig. Das neue Blockheizkraftwerk ist so konzipiert, dass über die Anlage auch das geplante Pflegeheim auf der Weberstaße direkt neben dem Gymnasium mit versorgt werden kann. Im früheren Hauptsitz des VEB Kunstblume sollen 60 Plätze für Senioren entstehen. Die Gesamtkosten für das Blockheizkraftwerk im Gymnasium liegen bei 125 000 Euro. Die Arbeiten sollen in der ersten Jahreshälfte 2017 über die Bühne gehen.

Gefördert wird der Heizungsumbau über das Programm Investkraft („Brücken in die Zukunft“). Aus diesem Topf erhält Sebnitz auch Geld für ein zweites Projekt am Goethe-Gymnasium. Im Rahmen der energetischen Sanierung wird in den beiden Schulgebäuden sowie in der Turnhalle konventionelle Beleuchtung gegen stromsparende LED-Lampen ausgetauscht, inklusive Bewegungsmeldern. Hierfür stellt die Sächsische Aufbaubank 117 950 Euro Fördermittel zur Verfügung. Die Gesamtkosten betragen 182 925 Euro. Der Einbau ist für die Sommerferien 2017 geplant.

