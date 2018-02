Fördergeld für Wohnhaus-Umbau Im Elbe-Röder-Dreieck wurden jetzt 15 Vorhaben für 910 000 Euro befürwortet, darunter ein Wohnprojekt in Skäßchen.

Meißen. Junge Familien wollen eine leerstehende Scheune in Marksiedlitz zum Wohnen umnutzen sowie ein leerstehendes Wohnhaus in Glaubitz sanieren. In Skäßchen soll ein altes Wohnhauses wieder hergerichtet und in Gohlis eine Scheune zum Wohnen ausgebaut werden. Diese Projekte gehören zu den 15 Fördervorhaben der ländlichen Entwicklung, die der Koordinierungskreis des Elbe-Röder-Dreiecks jetzt befürwortete.

Diese Vorhaben binden knapp 910 000 Euro Fördermittel. Die privaten Antragsteller können nun ihre Förderanträge beim Landratsamt Meißen als zuständige Bewilligungsbehörde stellen. Auch sechs kommunale Projekte wurden befürwortet, so die Sicherung der Heinrichsburg in Diesbar-Seußlitz durch die Gemeinde Nünchritz und zwei Straßenbauvorhaben. Der SV Einheit Zeithain möchte einen Teil seines Vereinshauses sanieren; der Gärtnerverein Pulsen plant, eine brachliegende Parzelle in der Kleingartenanlage als Dreigenerationen-Garten zu entwickeln.

Die nächste Einreichungsrunde läuft vom 26. März bis 7. Mai. Rückfragen unter Tel. 03526551270.

