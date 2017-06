Fördergeld für Straßen und Brücken Von der besseren Infrastruktur auf der Straße profitiert vor allem die Gemeinde Stauchitz.

Im Mai 2017 stellte die Staatsregierung Anträge zur Verstärkung und Umschichtung der Haushaltsmittel zugunsten der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus. In seiner Sitzung am 31. Mai stimmte der Haushalts- und Finanzausschuss nun dem Antrag der Staatsregierung zu.

Somit stehen für die nachhaltige Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur im Freistaat Sachsen zusätzliche Mittel zur Verfügung. Mit der Erhöhung der Mittel kann das Landesamt für Straßenbau und Verkehr als zuständige Bewilligungsbehörde vorliegende Förderanträge bewilligen. Die Förderung betrifft auch die Fahrbahnerneuerung des Waldweges im Ortsteil Groptitz der Gemeinde Stauchitz mit 120 000 Euro. Die Instandsetzung der „Jahnatalstraße“ in Keilbusch (Gemeinde Diera-Zehren) wird mit 53 000 Euro, die „Siedlung“ in Nieschütz mit 42 000 Euro und die Schlossmühlenbrücke mit knapp 60 000 Euro gefördert.

Für den Ausbau der Ortsstraße „Im Gäßchen“ stehen knapp 48 000 Euro Fördermittel zur Verfügung. In Käbschütztal wird der Ersatzneubau der Brücke über den Jahnabach in Niederjahna mit knapp 240 000 Euro gefördert. Für den Wahlkreisabgeordneten Geert Mackenroth (CDU) ist dies eine erfreuliche Entscheidung: „Durch die bewilligten Mittel wird nicht nur die Leistungsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur in den Gemeinden erhöht, sondern auch die Sicherheit im Straßenverkehr“, sagt er. (SZ/jm)

