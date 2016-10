Fördergeld für neue Demokratieprojekte Bei einer Konferenz sollen Ideen für 2017 entwickelt werden – gemeinsam mit den Bürgern.

Die „Partnerschaft für Demokratie“ Coswig, Diera-Zehren, Moritzburg, Niederau, Radebeul, Radeburg, Weinböhla veranstaltet am Donnerstagabend die zweite regionale Demokratiekonferenz. Dabei werden einige Vereine ihre Aktionen vorstellen, die in den vergangenen Jahren mit Fördergeldern aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ unterstützt worden sind. Anschließend werden mit Vertretern aus Vereinen und Kommunen sowie interessierten Bürgern Ideen entwickelt, welche Projekte in 2017 durchgeführt und gefördert werden könnten.

Zudem soll über lokale Bedarfs- und Problemlagen gesprochen sowie gemeinsam Ideen und Strategien zum weiteren Vorgehen vor Ort gefunden werden. Dabei werden insbesondere die Jugend- und Nachwuchsförderung, die Anerkennung und Entlastung im Ehrenamt sowie die Integration und Kommunikation Schwerpunkte sein. (SZ)

