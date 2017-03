Fördergeld für Kita-Abriss ist da Der Altbau vom Kinderhaus „Pfiffikus“ in Neustadt ist mit Asbest belastet. Deshalb soll er verschwinden.

Der Altbau der Kita wartet auf den Abriss. © Dirk Zschiedrich

Noch in diesem Jahr soll der Altbau der ASB-Kita „Pfiffikus“ an der Maxim-Gorki-Straße in Neustadt abgerissen werden. Die Stadt Neustadt ist bei dem Projekt nun einen Schritt weitergekommen. Denn der Fördermittelbescheid, mit dem ein Teil der Kosten finanziert werden soll, liegt nun vor. Das teilt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. Der Rückbau wird über das Förderprogramm Stadtumbau Ost mit öffentlichen Geldern unterstützt. Maximal zwei Drittel der Kosten sind förderfähig. Für den „Pfiffikus“ bedeutet das rund 144 000 Euro, die das Land zur Verfügung stellt. Die restlichen Kosten übernimmt die Kommune als Eigenanteil. Dieser Betrag beläuft sich auf etwa 72 000 Euro.

Der Altbau steht bereits seit August 2016 leer. Schon 2012 wurde ein Neubau an der benachbarten Heinrich-Heine-Straße gebaut. Dort sind nun alle Kinder und Erzieher untergebracht. Der vorher genutzte Komplex ist asbestbelastet. Nicht nur deshalb soll er nun endgültig aus dem Stadtbild verschwinden. Die Kommune schloss generell eine Nachnutzung des Gebäudes aus. (SZ/kat)

