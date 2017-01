Fördergeld für Kinderkrippe ist da

Die Stadtverwaltung Wilsdruff hat einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 300 000 Euro bekommen. Das Geld ist ein Zuschuss zum Umbau eines Bürogebäudes zu einer Krippe im Ortsteil Herzogswalde. Es stammt aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ – ein Investitionspaket des Bundes und der Länder. Insgesamt kosten die Arbeiten an der Herzogswalder Krippe rund 400 000 Euro.

Begonnen wurde damit bereits im Herbst. Inzwischen sind die Fenster eingesetzt und Anbauten errichtet. Fliesenleger, Sanitärtechniker und Elektriker haben ihre Arbeit aufgenommen. Kürzlich vergab der Stadtrat noch das Baulos für die Außenanlagen an die Firma Tief- und Wegebau Jan Richter Nossen. Die Krippe soll Anfang April eröffnet werden. 34 Mädchen und Jungen haben hier Platz. Sie werden teilweise aus dem Mohorner Kindergarten nach Herzogswalde wechseln, damit dort Platz für Kindergartenkinder wird. (hey)

