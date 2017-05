Fördergeld für Kiebitz und Ebersbach Vor einem Jahr sollte der Straßenbau in Kiebitz beginnen. Auch die Ebersbacher mussten auf ihre Stützmauer warten.

Die Bauarbeiten in Kiebitz könnten im Herbst beginnen. © Archiv/André Braun

Darauf haben der Landkreis und die Gemeinde Ostrau schon lange gewartet. Jetzt gibt es grünes Licht vom Land für den Straßenbau der Ortsdurchfahrt in Kiebitz. Die Maßnahme sollte bereits im Vorjahr beginnen, doch der Landkreis Mittelsachsen als zuständige Behörde hatte kein Fördergeld bekommen. Nun gibt es endlich eine verbindliche Zusage und die Ausschreibung des Vorhabens kann erfolgen. Dieses ist sehr umfangreich, da auch Abwasser- und Trinkwasserleitungen verlegt werden, ein Gehweg und die Straßenbeleuchtung im Auftrag der Gemeinde Ostrau gebaut werden sollen.

Begonnen wird mit dem Brückenbau und dem Kanalbau. „Wir schreiben gemeinsam mit dem Landkreis aus, um einen günstigen Preis zu erzielen. Dafür ist weitestgehend alles vorbereitet“, sagte der stellvertretender Bereichsleiter für Investitionen Daniel Lüdke von der Oewa. Aufgrund der Modalitäten bei einer Ausschreibung ist mit einem Baubeginn vor Herbst nicht zu rechnen.

Nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt soll die Fahrbahnbreite vom Ortseingang bis zum Abzweig Töllschütz durchgehend 5,50 Meter betragen. Gebaut wird auf einer Länge von 695 Metern. Hinzu kommt der Gehweg mit einer Breite von durchschnittlich 1,50 Metern. Notwendig ist ebenfalls der Bau von Stützmauern. Die Gemeinde Ostrau hat für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kiebitz 160 500 Euro eingeplant. Für den etwa einen Kilometer langen Fußweg sind es noch einmal 294 300 Euro. Für diese beiden Vorhaben stehen Fördermittel der Integrierten Entwicklungsstrategie (Iles) in Aussicht. Dann wird die Gemeinde noch anteilmäßig an den Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 150 000 Euro für den Bau der Stützmauern beteiligt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt 965 000 Euro.

Auch die Stadt Döbeln soll von den zusätzlichen Fördermitteln profitieren. Dort war im vergangenen Jahr die Finanzierung des Baus einer Stützmauer aus Betonfertigteilen im Bereich Hauptstraße/Am Rosenbeet/Bachmühle beschlossen worden. Bisher fehlte die Finanzierung.

In ihrer Haushaltplanung hat die Kommune dieses Vorhaben für kommendes Jahr vorgesehen. Insgesamt sind dafür rund 107 000 Euro eingeplant, davon 96 000 Euro Fördermittel.

