Fördergeld für freiwillige Helfer Sebnitz hat knapp 9 000 Euro für die Freiwilligenagentur erhalten. Das Geld fließt unter anderem in die Seniorenbetreuung.

Das Geld floss von der Bürgerstiftung Dresden. © dpa

Ehrenamtliches Engagement wird in Sebnitz auch in diesem Jahr unterstützt. Die Stadt hat jetzt knapp 9 000 Euro Fördermittel für ihre Freiwilligenagentur erhalten, wie Sprecherin Kerstin Nicklisch mitteilt. Das Geld kommt von der Bürgerstiftung Dresden, die damit bürgerschaftliches Engagement unterstützt und fließt in Aufwandsentschädigungen für die Freiwilligen. In Sebnitz sind Bürger unter anderem in der Wanderwegebetreuung, der Seniorenbetreuung, bei Bibliotheksarbeiten, als Schulweghelfer oder auch als Bankpaten ehrenamtlich tätig. Dieses Engagement wird von der Freiwilligenagentur im Sebnitzer Rathaus gebündelt und organisiert. Im Rahmen der Förderrichtlinie „Wir für Sachsen“ hat die Stadtverwaltung Sebnitz bereits in den Vorjahren Zuwendungen von der Bürgerstiftung Dresden erhalten. (SZ)

Ansprechpartner für die Freiwilligenagentur bei der Stadtverwaltung Sebnitz ist Stefanie Maetze, 035971 84153;

stefanie.maetze@stadtverwaltung-sebnitz.de

