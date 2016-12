Fördergeld für Bibliothek gestrichen Die Einrichtung soll 2015 zu wenig neue Bücher angeschafft haben. Doch dazu gibt es verschiedene Meinungen.

Kein Fördergeld für die Bibo in Hartha. © Symbolfoto/dpa

Für die Bibliothek gibt es einen erheblichen Einschnitt beim Fördergeld. Das hat der Kulturkonvent des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen entschieden. Der Kultur- und Sportbetrieb, zu dem die Bibliothek gehört, hat für das Jahr 2017 eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 30 000 Euro beantragt. Weil zwei Förderkriterien nicht eingehalten werden, gibt es nur eine Medienförderung in Höhe von 4 700 Euro.

Welche Auswirkungen die Finanzlücke in Höhe von rund 25 000 Euro haben könnte, steht noch nicht fest. Denn die Verantwortlichen des Kultur- und Sportbetriebes und des Kulturraumes wollen gemeinsam nach einer Lösung suchen. Bei den Förderkriterien, die in Hartha nicht eingehalten worden sind, handelt es sich laut dem Kutursekretär Wolfgang Kalus um die Ausleihzahlen und die Erneuerungsrate bei den Medien. Das sind Bücher, Zeitschriften, CDs oder Spiele.

Die Zahlen, die der Entscheidung zugrunde liegen, stammen aus dem Jahr 2015. Um eine Förderung zu bekommen, müssen zum Beispiel jedes Jahr fünf Prozent der Medien neu angeschafft werden. Damit würde nach 20 Jahren der gesamte Bestand erneuert sein. „Wenn man diesen Zeitraum bedenkt, sind fünf Prozent eine niedrig angesetzte Schwelle, sagte Kerstin Kleine, Leiterin der Bibliothek in Döbeln und Beiratsmitglied.

„Wir haben in diesem Jahr 7 000 Euro für neue Medien ausgegeben. Ich denke, das ist eine erhebliche Summe“, so Betriebsleiter Günter Roßberg. „Wir legen viel Wert auf ordentliche und niveauvolle Bücher und andere Medien. Die kosten entsprechend. Wir können also für ein bestimmtes Budget weniger kaufen“, ergänzte die Leiterin der Bibliothek Andrea Zenker. Nach ihren Berechnungen liegt die Erneuerungsrate in der Harthaer Einrichtung bei über fünf Prozent. Der Beirat ist von 3,85 Prozent ausgegangen.

Günter Roßberg hat bereits mit dem Kultursekretär Wolfgang Kalus gesprochen. Sie wollen sich Anfang des neuen Jahres treffen und noch einmal über die Zahlen sprechen. Da könnte es einige Verschiebungen geben. „Zunächst benötigen wir einen Bescheid vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. Danach haben wir die Möglichkeit, in Einspruch zu gehen. Die wollen wir nutzen“, so Roßberg. Auch bei den Ausleihzahlen müsse eine Regelung gefunden werden. Um eine Förderung zu erhalten, sollen auf jeden Einwohner drei Entleihungen kommen. „Ausgegangen wird von der gesamten Einwohnerzahl der Stadt, inklusive der Ortsteile“, so der Betriebsleiter. Die Ortsteile werden aber teilweise durch die beiden Bibliotheken in Wendishain und Gerdorf mit Lesestoff versorgt, die die Kreisergänzungsbibliothek betreut. Diese Ausleihzahlen werden für Hartha nicht mit angerechnet.

„Es gibt viele offene Dinge, die wir noch klären müssen. Wir werden gemeinsam eine einvernehmliche Lösung finden. Mir liegt diese Region am Herzen. Die vielen kleinen schönen Dinge sollen erhalten werden“, sagte Wolfgang Kalus. Er wünscht sich, dass der Stadtrat aufgrund der derzeitigen Situation keine voreilige Entscheidung fasst und die Bibliothek eine Zukunft hat. „Die Leiterin Andrea Zenker und das Team leisten eine gute Arbeit“, so Kalus. Es bestehe die Möglichkeit, für das Jahr 2018 wieder Fördergeld zu beantragen, insofern die Leistungskriterien eingehalten werden. Bereits im Vorjahr habe es beim Fördermittelbescheid den Hinweis gegeben, dass die Bibliothek die Ausleihkriterien nicht erfülle. „Damals haben wir noch ein Auge zugedrückt“, so Kalus. Die Ausleihzahlen seien ein Ausdruck der Akzeptanz der Einrichtung in der Kommune.

„In diesem Jahr hat sich schon einiges in der Bibliothek getan, um noch mehr Zuspruch zu bekommen“, so Günter Roßberg. Andrea Zenker ergänzt, dass es viel mehr Ausleihen geben habe. So werden zum Beispiel E-Books angeboten. Es sollen Zeitschriften ausgetauscht werden, die weniger das Interesse wecken.

Auch durch die Konzerte, die es neben Ausstellungen und Bastelangeboten gibt, werden neue Besucher gewonnen. „Unabhängig von den Zahlen wird die Einrichtung sehr rege frequentiert. Fast täglich kommen Kindergruppen zu Veranstaltungen. Das findet bei den Förderrichtlinien keine Beachtung“, so Andrea Zenker. Dabei handle es sich um ein wichtiges Kriterium für die Arbeit einer Bibliothek.

„Wir werden mit den Mitarbeitern nach weiteren Möglichkeiten suchen“, so Roßberg. Er wird dem Kultur- und Sozialausschuss vorschlagen, die nächste Sitzung in der Bibliothek durchzuführen und dabei über die Problematik zu sprechen.

