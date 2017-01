Fördergeld für Altstadt-Straßen Bis Ende 2019 wird in mehreren Gassen gebaut. Nach Arbeiten an Kanälen will die Kommune beim Deckenschluss keine halben Sachen machen.

Bauamtsleiter Thomas Schröder hat den Mitgliedern des Technischen Ausschusses jetzt vorgestellt, was in Leisnig im Förderprogramm „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ in diesem und den beiden folgenden Jahren angepackt werden soll. Bis Dezember musste die Verwaltung ihr Maßnahmepaket schnüren und sozusagen weitergeben. Die Landkreisverwaltung prüft zunächst die Liste, ehe diese an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) weitergereicht wird. Die Stadt rechnet mit Zuschüssen in Höhe von 70 Prozent. Mehr sei illusorisch, erklärte Schröder. Darauf könnte nur bei Bauprojekten an überregional wichtigen Straßen sowie bei Rad- und Gehwegen spekuliert werden. Nichts davon trifft auf das zu, was Leisnig sich vorgenommen hat.

Wie der Amtsleiter erläuterte, sollen in den nächsten drei Jahren viele Schäden an Abwasseranlagen behoben werden, die während des Hochwassers 2013 entstanden sind. Schröder zufolge hat der Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig dafür jetzt Fördergeld in Aussicht gestellt bekommen. „Nach dem Tiefbau werden die Straßen für gewöhnlich nur in einer bestimmten Breite hergerichtet. Können wir genau dort, wo der AZV Reparaturen veranlasst, Fördergeld einsetzen, ist ein Ausbau auf der gesamten Breite möglich“, so Schröder. Auf diese Weise sollen viele Altstadtstraßen, die noch in schlechtem Zustand sind, saniert werden. Auf dem Plan stehen die Brösener- und die Gorschmitzer Gasse, Gorschmitzer Dorfstraße, Ziegel- und Breite Gasse, Eintracht, Buchgrund, Eulenberg- und Ernst-Toller-Straße. Außerdem ist die Karl-Wagler-Straße zum Ausbau vorgesehen. „Dort hängt das aber nicht mit Schadensbeseitigungen am Abwasserkanal zusammen, sondern mit der geplanten Schulhofgestaltung“, sagte der Amtsleiter. Die solle sich auch auf das Umfeld auswirken, die jetzt noch kaputten Gehwege und die überalterte Einzäunung einbeziehen.

Können alle vorgeschlagenen Straßen und Gassen in Ordnung gebracht werden, muss Leisnig dafür 250 000 Euro Eigenmittel einsetzen. Das Geld dafür kommt aus den investiven Schlüsselzuweisungen.

