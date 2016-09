Förderer in vierter Generation Verena Fölschs Urgroßvater hat einst die Schule in See bauen lassen. Heute ist sie für die Schüler da.

Verena Fölsch und Florian Mallok haben sich gerne von Schulleiterin Steffi Miethe die Grundschule in See zeigen lassen. © André Schulze

Florian Mallok gefällt was er sieht. Der Rundgang durch die Grundschule in See hat den Hamburger beeindruckt und überrascht. Anonymität gibt es in dem kleinen Schulgebäude nicht. „Es herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Hier ist man gerne“, sagt Florian Mallok. Seine Tante Verena, die ihn begleitet, dürfte das sehr gerne hören. Denn sie will nicht nur den Neffen, sondern ihre ganze Großfamilie davon überzeugen, den Kontakt nach See auch in Zukunft zu pflegen. Verena Fölschs Urgroßvater hat das Schulgebäude einst bauen lassen. Es trägt heute seinen Namen.

Als der Hamburger Unternehmer Hermann Conrad Johannes Fölsch vor mehr als 100 Jahren nach Moholz gezogen ist, vermisste er eine Schule in See. Darum stiftete er sie. Der Unternehmer war zuvor mit dem Abbau von Salpeter in Chile zu großem Reichtum gelangt. Chilesalpeter war Ende des 19. Jahrhunderts der wichtigste Rohstoff zur Herstellung von Düngemitteln, Sprengstoffen und Teerfarben. Mit einer eigenen Reederei hat Hermann Conrad Johannes Fölsch auch dem Hamburger Hafen viel Aufschwung beschert. Vier Segler der Firma pendelten noch 1914 regelmäßig zwischen Hamburg und Südamerika.

Die Erben des Unternehmers profitieren bis heute von den guten Geschäften. Der sogenannte „Fölsch-Block“ direkt gegenüber vom Hamburger Rathaus befindet sich bis heute im Familienbesitz. Das Geschäftshaus ist nach dem Zweiten Weltkrieg auf jenen Grundstücken entstanden, die Hermann Conrad Johannes Fölsch noch zu Lebzeiten erstanden hatte. Von dem Gewinn, welche die prominent platzierte Hamburger Immobilie abwirft, profitiert seit Jahren auch die Grundschule in See. Die Spenden aus Hamburg sind zum Beispiel in ein Kräuterbeet oder die Schülerbibliothek geflossen. Sehr dankbar ist Schulleiterin Steffi Miethe auch darüber, dass dank der Familie Fölsch gemeinsame Ausflüge bezuschusst werden.

Gerade mit Verena Fölsch verbinden Lehrer und Schüler eine sehr große Herzlichkeit, erzählt die Schulleiterin. Denn seit die Urenkelin von Hermann Conrad Johannes Fölsch die Schule 2001 besucht hat, um aus dem Leben ihres Urgroßvaters zu erzählen, ist der Kontakt nie abgerissen. Die Hamburgerin besucht jedes Jahr die Einschulung der Erstklässler und unterhält eine Brieffreundschaft mit der dritten Klasse. Die bereichert beide Seiten. Viel Aufhebens will Verena Fölsch um ihr Engagement nicht machen. Da kommt sie vermutlich nach ihrem Urgroßvater. Der schloss sich einst der Herrnhuter Brüdergemeine an und hat in seinem Leben viel für gute Zwecke gespendet. Er mochte es aber nicht, wenn sein Name genannt worden ist, erzählt Verena Fölsch.

In der vergangenen Woche besuchten ihr Neffe und sie die Grundschule, um viele Fotos zu schießen. „Wir wollen die Schule auch den anderen Familienmitgliedern vorstellen, die noch nicht hier waren“, erklärt Verena Fölsch. Denn im Herbst treffen sich die Erben von Hermann Conrad Johannes Fölsch auf einem großen Familientreffen. Vielleicht erzählen Florian Mallok und seine Tante dann von dem tollen Theaterstück, das ihnen die Drittklässler in See präsentiert haben. In jedem Fall dürfte viel Herzlichkeit in den Worten anklingen. „Das ist unser familiäres Baby“, sagt auch Florian Mallok.

Tatsächlich haben die Fölschs auch in Ostzeiten den Kontakt nach Moholz beziehungsweise See nie abreißen lassen. Verena Fölschs Mutter ist noch in See aufgewachsen. Doch warum hat es Hermann Conrad Johannes Fölsch, der in Moholz gestorben ist, einst ausgerechnet in die Oberlausitz verschlagen? Ein guter Freund habe sich damals in Rothenburg eingekauft, erzählt Verena Fölsch. Seinem Beispiel ist ihr Urgroßvater gefolgt. Auch um seine Kinder und Enkel vor der in Hamburg grassierenden Cholera zu schützen. Gemessen an chilenischen Maßstäben, wo der Urgroßvater lange lebte, ist die Strecke zwischen Hamburg und Moholz keine große Entfernung. Vermutlich hat ihm die Landschaft einfach gut gefallen. Zumindest seiner Urenkelin hat es diese angetan. „Ich finde es wunderschön hier“, sagt Verena Fölsch. Auch sie könne sich gut vorstellen, in See zu leben.

