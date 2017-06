Förderer helfen bei teurem Schulhofbau Die Räte haben die Aufträge für die Gestaltung vergeben. Weil viel mehr Geld nötig ist, wird weiter um Spenden geworben.

Sigga Dobosch (links), Ulrike Hünerfauth (zweite von rechts) und Silke Grune (rechts) vom Schulverein Peter Apian übergeben eine größere Spendensumme für die Schulhofgestaltung an Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas und Bürgermeister Tobias Goth. © D. Thomas

Möglicherweise schon in der nächsten Woche werden auf den Höfen von Grund- und Oberschule die ersten vorbereitenden Arbeiten für die Neugestaltung starten. Am Sonnabend ist dort noch Trubel während eines großen Jahrgangstreffens, dann übernehmen die Bauarbeiter.

Des Hofes der Grundschüler nehmen sich die Handwerker der Firma Wagner Altbausanierung aus Hartha an. Sie gaben mit rund 97 000 Euro das günstigste von drei Angeboten ab. Die ursprünglichen Planungen waren von einem Kosteneinsatz von 60 000 Euro ausgegangen. Um fast 100 000 Euro verteuern sich auch die Arbeiten auf dem benachbarten Hof der Oberschule. Den Auftrag dafür bekommen die Straßen- und Tiefbauer der Firma Andrä aus Leisnig. Auch hier gaben drei Betriebe Angebote ab, das der Leisniger lag bei knapp 384 000 Euro. Von einem Aufwand von 293 000 Euro war noch bei der Haushaltplanung ausgegangen worden.

Die beträchtlichen Erhöhungen bemängelten sowohl Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) als auch Mario Böhme (SPD). Derartige Kostensteigerungen dürften nicht passieren, meinten die beiden. Bauamtsleiter Thomas Schröder begründete diese unter anderem mit Änderungen in den Planungen und abweichend ausgeschriebenem Baumaterial, das zum Einsatz kommen soll.

Um die höheren Kosten zu decken, stellt die Stadt Leisnig geplante Grundstückskäufe und Aktivitäten im Sanierungsgebiet, konkret auf der Marktsüdseite, zurück. Weiterhin werden Fördergeld aus den Programmen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie „Brücken in die Zukunft“ genutzt. Aber auch Spenden kommen zum Einsatz, um die zusammen fast eine halbe Million Euro teuren Schulhofgestaltungen zu finanzieren.

Genau 3 000 Euro gibt der Schulverein Peter Apian dazu. Den symbolischen Scheck hat Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Dienstag von Vereinschefin Ulrike Hünerfauth entgegengenommen. Die Summe ist bei Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Theaterabend durch die Bewirtung der Gäste eingenommen worden. „Ich danke allen, die dazu beigetragen und uns unterstützt haben“, so Ulrike Hünerfauth. Darauf baut sie auch in Zukunft. „Wir als Verein haben noch viele Idee und möchten noch einiges unterstützen.“

Unterstützung für die Schulhofgestaltung hatte schon vor Monaten auch die eine oder andere Leisniger Firma zugesagt. Sie könnte jetzt, wo die Verteuerungen feststehen, der Kommune tatsächlich in doppeltem Sinne helfen.

Die nur sieben Wochen Bauzeit werden eine Herausforderung sein – für alle Beteiligten. „Die Zulieferer müssen mitspielen, und das sind viele“, so der Bauamtsleiter. Auch für die Baufirmen sei der Auftrag anspruchsvoll. Sie müssten für jedes Zaunfeld in Vorkasse geht, erhielten erst nach der Schlussrechnung ihr Geld.

Bei den Gestaltungen (DA berichtete) werden die sportlichen Möglichkeiten verbessert, grüne Klassenzimmer angelegt und die Erreichbarkeit für die Feuerwehr optimiert. Zudem sind die Schulgelände mit Toranlagen komplett abschließbar.

