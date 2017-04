Förderbescheid für Turnhallen-Sanierung Das Sportgebäude an der Sebnitzer Oberschule kann renoviert werden. Der Baustart hängt noch von einem anderen Termin ab.

Die Turnhalle der Oberschule „Am Knöchel“ braucht eine Runderneuerung. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Das Geld für die Sanierung der Sporthalle der Oberschule „Am Knöchel“ in Sebnitz steht bereit. Der Fördermittelbescheid der Sächsischen Aufbaubank zur energetischen Sanierung der Turnhalle ist im Rathaus eingetroffen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sporthalle erhält ein neues Dach sowie eine Dämmung der Fassade. Zudem wird der Eingangsbereich neuer Verglasung und neuen Türen und Fenster ausgestattet. Im Sanitärbereich werden die Versorgungsmedien ausgetauscht. Neben der Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Sporthalle erfolgt eine umfangreiche malermäßige Instandsetzung. Die Gesamtkosten liegen bei rund 323 000 Euro, die Förderung beträgt 75 Prozent. In den nächsten Wochen werden die Unterlagen für die Ausschreibung erstellt. Die Arbeiten sollen beginnen, wenn die Kreuzung Gartenstraße/Götzingerstraße fertig ist. (SZ)

