Förderanträge jetzt einreichen Wohnen und Soziokultur sowie Wirtschaft und Infrastruktur sind Schwerpunkte bei der dritten Heidebogen-Förderung.

Der Dresdner Heidebogen startet in die dritte Förderrunde der ländlichen Entwicklung. Interessierte Akteure können ihre Förderbegehren bei der Region einreichen. Der Stichtag zur Abgabe ist der 2. Dezember. Förderthemen sind in dieser Runde wieder Wohnen und Soziokultur sowie Wirtschaft und Infrastruktur. Das Regionalmanagement berät dazu jeden Antragssteller. Am 6. Februar 2017 werden die Vorhaben dann zur Förderung ausgewählt. Informationen gibt es im Internet und beim Regionalmanagement in Radeburg. (SZ)

Dresdner Heidebogen e.V., Geschäftsstelle Radeburg, August-Bebel-Str. 2, 01471 Radeburg, 035208 34781 035208 34782

zur Startseite