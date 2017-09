Förder-Irrsinn beim Breitbandausbau? Rathen will Lücken füllen, die Firmen hinterlassen. Die Gemeinde wird dabei an ihre finanziellen Grenzen geführt.

Wo der Internet-Breitbandausbau von Bund und Freistaat gefördert wird, können sich die Bürger freuen. Eine Datenübertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s liegt dann an. In der Regel wird es weit mehr sein, weil der Ausbau mit Glasfasertechnologie gefördert wird. Im Kurort Rathen könnte nun aber eine paradoxe Situation entstehen: Das Glasfaserkabel wird nach jetzigem Stand an einigen Häusern vorbeigelegt, diese werden aber nicht angeschlossen.

Das liegt daran, dass die öffentliche Hand nicht in den privaten Wettbewerb eingreifen darf. So kann es durchaus passieren, das ein Haus von einem Telekommunikationsunternehmen mit schnellerem Internet versorgt wird und das Haus nebenan von einem anderen. In der Regel wird jenes Unternehmen den Auftrag erhalten, das schon im Ort Leitungen liegen hat. Denn es kann natürlich günstigere Konditionen anbieten als ein Unternehmen, das komplett neue Leitungen legen und Verteiler installieren muss.

Doch was passiert, wenn die Markterkundung einen Flickenteppich hervorbringt, wie auf der Grafik in Oberrathen, dem linkselbischen Teil des Kurortes, dargestellt ist? Welche Firma erklärt hat, dass sie die Haushalte in den grau unterlegten Flächen in Oberrathen ohne Fördermittel mit schnellem Internet versorgen will, hat die Gemeinde zwar mit Rücksicht auf den Datenschutz nicht genannt. Bekannt wurde jedoch, dass es sich um eine Versorgung mittels Richtfunk handelt.

Adresspunktgenau wurde nun bereits ermittelt, welche Häuser nicht über diese Technik erreicht werden können. Diese sind in der Grafik rot markiert und über den gesamten Ortsteil verstreut.

Wie aber kommen die rot markierten Grundstücke dann ans schnelle Internet? Die Lösung ist das vom Bund geförderte Breitband-Programm. Der Gemeinderat soll nun entscheiden, welche der roten Adressen über die subventionierte Fördermittelvariante angeschlossen werden sollen. In jedem einzelnen Fall muss die Gemeinde auch Eigenmittel zur Verfügung stellen. Deshalb tun sich die Räte schwer damit, eine Entscheidung zu treffen.

Wer zahlt für den Flickenteppich?

In der zuvor geforderten und erstellten Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse wurden zwar auch Kostenschätzungen angestellt. Die sind aber auf eine flächenhafte Erschließung ausgelegt. Ob das Modell auch für die Reste anwendbar ist, die nach einer lückenhaften Richtfunkversorgung übrig bleiben, ist unklar. Ebenso, ob das im Sinne des Fördermittelgebers, dem Bund, ist. Um die Kosten zu reduzieren, haben die Räte schon mal festgelegt, dass einzelne Hütten im Außenbereich ohne ständige Bewohner nicht angeschlossen werden.

In Niederrathen, auf der rechtselbischen Seite, plane der jetzige Versorger, die Deutsche Telekom, auch keine neuen Leitungen. Vom letzten Verteiler aus wird lediglich die Leistung der vorhandenen Kupferkabel auf die geforderte Größe von mindestens 30 Mbit/s erhöht.

Nicht davon profitieren wird allerdings das Wohngebiet am Waltersdorfer Berg. Es soll nach dem Wunsch des Gemeinderates aber ebenfalls schnelles Internet bekommen. „Das ist ein zusammenhängendes Gebiet. Die Kosten müssten sich stemmen lassen“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos).

Für die Erschließung des Wohngebietes wird ein zusätzliches Kabel erforderlich. Und so wird wohl vom Elbufer aus ein wesentlich leistungsstärkeres Glasfaserkabel an den Häusern mit Kupferkabelanschluss vorbei verlegt werden, ohne dass diese Häuser an das subventionierte Kabel angeschlossen werden dürfen. „Dann ist der Außenbereich ja besser versorgt als der Innenbereich“, stellte Gemeinderat Volker Kotk verwundert fest.

„Kann man gegen so einen Irrsinn nicht klagen?“, fragte Gemeinderat Tilo Galle (CDU). Klagen könne man gegen alles. „Aber was soll die Gemeinde anzweifeln?“, fragte Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) zurück. Die Ausschreibung habe es gegeben. Die könne man nicht ignorieren. Wer wolle entscheiden, ob der Flickenteppich in Oberrathen gerechtfertigt ist? Und gegen die Förderrichtlinie zu klagen, bringe gleich gar nichts.

Wie aber funktioniert das in anderen Gemeinden? In Reinhardtsdorf-Schöna gibt es zwar auch unterschiedliche Anschlussvarianten. Die sind aber wesentlich geordneter. Die Deutsche Telekom will den größten Teil der Gemeinde in Eigenregie anschließen. Nur für den Ortsteil Kleingießhübel rechnet sich das offenbar nicht. Hier würde die Gemeinde auf die Fördermittelvariante zurückgreifen. Ein konkreter Baustart steht aber noch nicht fest.

In Bad Schandau und seinen Ortsteilen hat der Ausbau bereits begonnen. Hier hatte der Stadtrat bereits vor Jahren bei der Erstellung der Bedarfsanalyse adressgenau festgelegt, welche Immobilien über subventionierte Kabelverlegungen angeschlossen werden und welche nicht. Dem Vernehmen nach liegen die tatsächlichen Kosten auch im Rahmen der geschätzten.

Dass es weiteren Beratungsbedarf in Rathen gibt, ist verständlich. Der Gemeinderat will sich zur nächsten Sitzung erneut mit dem Thema befassen, bevor ein Bauauftrag für Oberrathen vergeben wird.

