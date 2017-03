Flutwarnung als Sprachnachricht Die Stadtverwaltung will eine weitere Art der Warnung anbieten, wenn die Pegel steigen. Waldheim ist da schon weiter.

Wenn der Pegel steigt: Die Stadt Leisnig will ihr Informations- und Warnsystem bei Hochwasser verbessern. © Symbolfoto: Jürgen Lösel

Nervös haben einige Anwohner in Mulden- und Zschopaunähe Ende Februar verfolgt, wie die Flüsse wieder mehr Wasser führten. In ähnlichen Fällen will die Stadt Leisnig in Zukunft noch effektiver warnen können. „Wir haben gemerkt, dass das alte Informationssystem technisch an seine Grenzen stößt.“ Das sagte Uwe Dietrich vom Ordnungsamt vor Kurzem während einer Einwohnerversammlung in Klosterbuch. Daher sei vorgesehen, eine Funkbox anzuschaffen. Die hat mehrere Vorteile. Die Technik kann mit einem zwölfstelligen Schlüssel von jedem beliebigen Ort aus bedient werden. Die Mitteilungen können situationsbezogen verfasst und zu unterschiedlichem Zeitpunkt an gefährdete Anwohner geschickt werden. Die in Flussnähe bekommen eher Bescheid als diejenigen, die etwas weiter weg wohnen. Und, was Uwe Dietrich besonders für Ältere für wichtig hält, die kaum mit dem Handy umgehen: „Auf dem Festnetz wird eine Sprachnachricht durchgesagt.“ Das wird in den meisten Fällen die gleiche Information sein, die Handynutzer auf ihre Apparate bekommen. „Daher haben wir auch noch einmal die aktuellen Daten abgefordert, wie die Anwohner alarmiert und erreicht werden möchten“, so Dietrich.

Waldheim hat das erweiterte Informationssystem schon getestet. „Das klappt“, sagte Bernd Meinel vom Ordnungsamt der Stadt Waldheim dem Döbelner Anzeiger. Ende Februar musste es noch nicht zum Einsatz kommen. „Wir setzen es wirklich erst dann ein, wenn sich Gefahren abzeichnen“, erklärt Meinel. Das sei vor knapp einem Monat noch nicht der Fall gewesen. Der Mann vom Ordnungsamt bereitet gerade noch einige Erklärungen für die Waldheimer vor, damit die im Ernstfall wissen, welche Wasserstände bei welchen Durchflussmengen erreicht werden. „Nur mit den reinen Durchflussmengen kann normalerweise niemand etwas anfangen“, erklärt Bernd Meinel.

Im Laufe des Jahres, so Uwe Dietrich, will sich Leisnig die nötige Technik anschaffen. Er geht davon aus, dass die Investition überschaubar ist. Nichtsdestotrotz müssen die Ausgaben dafür im Haushaltsplan verankert sein. Der für das aktuelle Jahr wird in der Kämmerei erst noch erstellt.

Was wichtig ist

Wer in einem hochwassergefährdeten Bereich wohnt, sollte die Wetterprognosen verfolgen.

Wer seine Kontaktdaten bei der Kommune abgegeben hat, der sollte darauf achten, dass diese stimmen, die Nummern von Festnetz und/oder Handy aktuell sind. Änderungen sind im Ordnungsamt zu melden.

Die Alarmierungen müssen ankommen können, also das Handy eingeschaltet sein.

