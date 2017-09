Flutung des Hermannsdorfer Sees soll noch in diesem Jahr starten Mitte Oktober soll ein erstes Einlaufbauwerk gebaut werden. Die Flutung wird fünf bis sieben Jahre dauern.

Wo einst Braunkohle abgebaggert wurde, entsteht ein See. © André Schulze

Die Flutung des Hermannsdorfer Sees soll noch in diesem Jahr beginnen. Dies teilte die Lausitz Energie Bergabau AG (Leag) am Mittwoch mit. Mit Erstellung einer 1,4 Kilometer langen Baustraße vom Uferbereich bis zum tiefsten Punkt des Sees wurde der Grundstein für die Rekultivierung des Tagebaus Nochten gelegt.

„Wir hoffen, der Winter hält nicht zu schnell Einzug, damit die Bauarbeiten für das Flutungsgerinne sowie für das erste Einlaufbauwerk planmäßig voranschreiten können“, so Dr. Thomas Koch, Leiter Geohydrologie und Wasserwirtschaft bei der Leag. Um den 250 Hektar großen und maximal 25 Meter tiefen Naturschutzsee fluten zu können, sollen insgesamt vier Einlaufbauwerke geschaffen werden, der Baustart für das erste ist für Mitte Oktober geplant. Über diese soll das Flutungswasser vom Rohrleitungssystem des Klarwasserableiters Ost in den See geleitet werden.

„Bei dem Flutungswasser handelt es sich um Reinwasser aus der nahe gelegenen betriebseigenen Grubenwasserbehandlungsanlage Tzschelln“, erklärt Koch den Vorgang, bei dem jährlich etwa fünf Millionen Kubikmeter in den See geflutet werden.

Der Hermannsdorfer See soll zudem mit zwei Inseln und einer Halbinsel ausgestattet werden. Die hierfür nötigen bergmännischen Nachprofilierungsarbeiten an der Gewässersohle wurden bereits im August begonnen und werden nun parallel zum Aufbau der Infrastruktur weitergeführt. Außerdem werden am Seeboden unterschiedliche Monitoringsysteme installiert. Mit diesen soll überprüft werden, wie wirksam die Abdichtung der Gewässersohle ist.

„Anhand der Ergebnisse des Oberflächenwassermonitorings können wir die prognostizierte Flutungsdauer von fünf bis sieben Jahren sowie die Menge des notwendigen Stützwassers überprüfen und bei Bedarf korrigieren“, so Thomas Koch. (SZ)

