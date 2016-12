Flutsicheres Stromnetz für Dresden Die Drewag baut die Anlagen so aus, dass sie den nächsten Hochwassern trotzen. In einem Fall hat sie aber ein Problem.

Spannung in Laubegast: Sanft schwebt die Trafostation an ihren höheren Standort. Drewag-Gruppenleiter Sven Laabs ist zufrieden, als es geschafft ist. © René Meinig

Straff hängen die Stahlseile am Kranarm. Im Hof an der Laubegaster Hermann-Seidel-Straße schwebt eine zehn Tonnen schwere Umspannstation an diesem kalten Morgen. Die Juniflut 2013 hatte ihren Vorgänger kalt erwischt. Jetzt sorgt die Drewag Netz für eine dauerhafte solide Lösung. Mit vor Ort ist Sven Laabs, der die Großaktion genau verfolgt und sieht, wie der Neuling ganz sanft an seinem Platz landet.

Der 50-Jährige ist sonst eigentlich zufrieden, wenn Bürger nicht viel von seiner Arbeit merken und alles funktioniert. Als Drewag-Gruppenleiter ist er für die Planung und den Bau im 4 200 Kilometer langen Dresdner Stromnetz zuständig. In den vergangenen Jahren hat der Fachmann mit seinem Team viel geschafft. Schließlich wurden seit der Wende rund 1 100 Kilometer lange Leitungen im Mittelspannungs- und 1 600 Kilometer im Niederspannungsnetz erneuert. Auch deshalb seien Stromausfälle eher selten und im Fall der Fälle sind meist nur wenige Dresdner betroffen. „Unser Netz ist so ausgebaut, dass bei einem Ausfall eines Kabels 98 Prozent der Bürger nichts merken“, sagt er. Denn es gebe viele alternative Stromverbindungen.

Durch Dresdens enorme Entwicklung stehen weitere Vorhaben auf dem Plan. Dazu zählen unter anderem eine neue 110-Kilovolt-Hochspannungstrasse zum geplanten Wissenschaftsstandort Reick und eine neue Verbindung zwischen den Umspannwerken an der Neustädter Fritz-Reuter-Straße und am Kaditzer Elbepark.

Schwierig wird es allerdings, wenn Dresden solche Katastrophen wie die Hochwasser 2002 und 2013 erlebt. Die Drewag hat gehandelt, um auch auf solche Fälle besser vorbereitet zu sein. Bei der Juniflut 2013 betrug der Schaden rund acht Millionen Euro, davon im Stromnetz 900 000 Euro. Das war deutlich weniger als 2002, als die Drewag einen Gesamtschaden von 50 Millionen Euro beseitigen musste.

Die vom jüngsten Hochwasser beschädigten Dresdner Stromanlagen sind weitgehend instand gesetzt. Die Arbeiten gehen dem Ende entgegen. Zehn von 13 Bauprojekten sind abgeschlossen, erklärt Laabs. So wurde im Sommer das 20-Kilovolt-Mittelspannungskabel durch die Kaditzer Flutrinne ersetzt. „Dort war die Isolierung nass geworden. Ein dauerhafter Betrieb wäre nicht mehr möglich gewesen“, sagt er. Die 400 Meter lange neue Leitung führt im Abschnitt zwischen Autobahnbrücke und Hornbach-Baumarkt durch den Graben. Eingebaut wurden in Längsrichtung wasserdichte Kabel mit einer verbesserten Isolierung. „Dringt Wasser ein, kann es sich nicht längs ausbreiten“, erläutert der Experte. Die alten Leitungen waren nicht wasserdicht. Aus dem Grund musste auch der Elberadweg von der Augustusbrücke bis hinter den Landtag gesperrt werden. Bis Mai ersetzten Leitungsbauer dort die Mittelspannungskabel.

Gute Karten haben auch die Cossebauder, von Stromausfällen verschont zu bleiben. Bei der Juniflut war die Trafostation gegenüber dem Stauseebad an der Erna-Berger-Straße überschwemmt worden. Dort wird die 20-Kilovolt-Mittel- auf Niederspannung für die Haushalte transformiert. Die Anlage stand in einer Senke. Sie wurde kürzlich durch eine neue an einem höheren Standort ersetzt. „Bei einem Hochwasser wie 2002 würde sie nicht mehr überflutet“, versichert er. Das wird bald auch an zwei weiteren Standorten so sein. Am Gohliser Fährmannweg ist die neue Station vor wenigen Tagen eingehoben worden. Bis Jahresende soll sie zugeschaltet werden. Dieses Ziel hat Laabs auch für die Trafostation an der Hermann-Seidel-Straße, die jetzt deutlich höher steht.

Ein Problem hat er allerdings. An der Pillnitzer Landstraße 179 steht eine Station in Wachwitz noch immer direkt an der Elbe. „Wir haben sie zwar ertüchtigt. Aber beim nächsten Hochwasser steht sie wieder unter Wasser“, sagt Laabs. Sie soll auf einen viel höheren Standort an der Wachwitzer Bergstraße verlegt werden. Doch dafür müsste diese gesperrt werden. Das geht erst, wenn die Straße des Friedens nach Pappritz Ende 2017 ausgebaut ist. Sonst wären beide Verbindungen ins Hochland gekappt. Also ist beim letzten Flutprojekt für die Drewag warten angesagt.

