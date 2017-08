Flutsicheres Feuerwehrhaus Der Neubau oberhalb der Bahnschienen in Pötzscha wächst. Die Kameraden haben künftig deutlich mehr Platz.

Im März 2018 soll das neue Gerätehaus in Pötzscha fertig sein. Dann können Gemeindewehrleiter Thomas Mathe und seine Kameraden das Haus beziehen. © Dirk Zschiedrich

Bauch einziehen, rausfahren, umkleiden. In dieser Reihenfolge müssen die Feuerwehrleute in Pötzscha derzeit noch zu Einsätzen ausrücken. Das alte Gerätehaus ist so eng, dass neben dem Fahrzeug kaum ein Kamerad darin Platz hat. Noch problematischer: Das Gebäude wurde in der Vergangenheit mehrfach geflutet. In ein paar Monaten können die Kameraden der Ortswehr ein neues Gerätehaus beziehen. Im März 2018 soll es eingeweiht werden.

Einer, der sich besonders über die fortschreitenden Bauarbeiten freut, ist Gemeindewehrleiter Thomas Mathe. Er und seine neun Kameraden werden künftig rund 200 Quadratmeter Platz haben – deutlich mehr als jetzt. „Wir können dann schneller zu Einsätzen ausrücken als bisher.“ Das neue Gebäude wird auf einem Grundstück oberhalb der Bahnschienen errichtet, wenige Meter Luftlinie von dem alten Gerätehaus entfernt. Trotz der geringen Entfernung ist es hochwassersicher, anders als das jetzige Haus.

Dieses wurde mehrfach von Wassermassen überschwemmt. Steht der Pegel der Elbe hoch, kann der Fluss das Oberflächenwasser nicht mehr aufnehmen, das sich auf dem Rauenstein sammelt und Richtung Pötzscha fließt. Die dazugehörige Flutrinne verläuft neben dem alten Gerätehaus. Dass sie nicht ausreicht, beweist ein dunkler Streifen entlang des Mauerwerks. „Das Haus wurde auch bei Starkregen geflutet, denn zusätzlich kam das Wasser noch von der anderen Seite, vom Hang oberhalb der Straße“, berichtet Mathe.

Das neue Gerätehaus soll vor solchen Ereignissen aufgrund des veränderten Standorts sicher sein. Es wird aus einer Fahrzeughalle aus Stahl und zwei weiteren Etagen aus Leichtbeton bestehen, in denen sich Umkleiden, Toiletten, Schulungsraum und Büro befinden. Vollkommen ausreichend, findet Mathe, aber eigentlich hätte er gerne ein größeres Gebäude für Pötzscha gehabt – mit Ruheraum und weiteren Toiletten, falls mal wieder Katastrophenalarm in Wehlen herrscht. 2014 stellte die Stadt den Antrag zur Finanzierung beim Innenministerium. „Dann haben wir zwei Jahre gefeilscht wie auf einem Basar“, berichtet der Gemeindewehrleiter.

Schlussendlich bezuschusste die Sächsische Aufbaubank (SAB) das Vorhaben mit 230 000 Euro – die Summe, die der Instandsetzung des alten Gerätehauses entsprochen hätte – und das Innenministerium gab 700 000 Euro für den Neubau dazu. Baustart war im März dieses Jahres.

Zeitgleich wird in Stadt Wehlen gerade ein neues Gerätehaus gebaut. Dieses entsteht oberhalb der Grundschule und liegt somit außerhalb der Hochwasserzone.

zur Startseite