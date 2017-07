Flutschutz geklotzt und gekleckert Während auf der Cossebauder Seite Damm und Mauern stehen, braucht Radebeul noch mehr als zwei Jahre.

Die Unterschiede sind augenscheinlich. Auf der Cossebauder Seite ziehen sich 5,1 Kilometer neu gebauter Deich von der Autobahnbrücke Auffahrt Altstadt bis nach Niederwartha. Auf der Radebeuler Seite gibt es bisher nur Stückwerk. Woran liegt das? Die SZ fragt Eckehard Bielitz, Betriebsleiter der für den Bau zuständigen Landestalsperrenverwaltung.

Herr Bielitz, auf der Cossebauder Seite wird am Deich gewaltig gebaut. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zur hiesigen Elbseite?

Der wesentliche Unterschied ist, dass auf der Dresdner Seite mehr fertig gebaut ist. Auf der Radebeuler Seite steht ein Teil in Naundorf. Einen zweiten Abschnitt in Fürstenhain beginnen wir Anfang Mai, und der dritte Teil für Altkötzschenbroda befindet sich aufgrund der Einsprüche erneut in der Auslegungsphase für das Planfeststellungsverfahren. Wir sind auf der Radebeuler Seite nicht so schnell vorangekommen. Von der Schutzwirkung her sind beide Seiten gleich behandelt worden, das ist für die Menschen beiderseits der Elbe wichtig.

Nach der Flut 2002 wurde viel geplant. Etwa fünf Jahre waren beide Elbseiten gleichauf. Danach begann die unterschiedliche Entwicklung. Warum?

Weil es auf der Radebeuler Seite länger und mehr Diskussionen gab und besonders in Altkötzschenbroda und Fürstenhain immer neue Wünsche, Forderungen, Bedenken und Varianten ins Gespräch kamen. Vor dem eigentlichen Planfeststellungsverfahren haben sich die Prozesse so viel länger hingezogen. Auf der Dresdner Seite gab es auch Diskussionen. Davon ist ein großer Teil im Planfeststellungsverfahren gelaufen, aber dadurch mit einer höheren Verbindlichkeit und deshalb nicht so lange.

Es gab Vorwürfe, dass auf der Cossebauder Seite Landtagspräsident Matthias Rößler Einfluss genommen haben soll. Dabei soll die Fläche von 70 Fußfeldern als Polder für die Elbe verschwunden sein. Stimmt das?

Das stimmt so überhaupt nicht und das sind auch zwei verschiedene Dinge. Die Trassenlinie ist aus hydraulischen Wasserstandsberechnungen und Gründen der Verfügbarkeit der Flächen sowie der Eingriffsminimierung so erfolgt. Aus Dresdens Umweltamt hieß es dann nach dem Hochwasser 2013, also lange nach der Planfeststellung, dass man die Deichlinie zwischen Niedergohlis und Niederwartha noch weiter Richtung B 6 hätte verlegen können – dann wäre angeblich die Fläche von etwa 70 Fußballfeldern als zusätzliche Abflussfläche für den Fluss da. Tatsächlich fließt aber dort hinten gar nichts, das haben unsere Modelluntersuchungen gezeigt. Es spielt also auch für den Abfluss bei Hochwasser keine Rolle.

Wenn beim jetzigen Baustand beiderseits der Elbe in ein Modell Wasser reingelassen würde, wie bei der Flut, dann muss sich doch der unterschiedliche Baustand auf Radebeul auswirken.

Das wäre nicht der Fall, weil das Wasser ja nicht nach Radebeul rüberfließt, sondern die Elbe runter. Wir haben ja genau dieses Szenario untersucht – in verschiedenen Ausbaustufen, als wären alle Deiche und Bauwerke schon fertig gebaut und auch in den Zwischenstufen und dabei festgestellt, wie hoch der Wasserstand wäre.

Wenn schließlich auch der Schutz vor Altkötzschenbroda gebaut ist, dann bleibt immer noch ein Stück nach dem Goldenen Anker bis zur Uferstraße, welches schutzlos ist.

Dort gäbe es keine Auswirkung. Wir haben ja die Schutzanlagen nicht so nahe an die Elbe gebaut, dass die stark durchströmten Bereiche verändert werden. Bereiche, wo Wasser gestanden hat – etwa auf der Festwiese in Radebeul-West – laufen relativ schnell voll. Dort fließt aber das Wasser kaum oder gar nicht. Wichtig ist, dass sich der Scheitelstand nicht wesentlich durch die neuen Schutzbauten verändert.

2013 haben Radebeuler und Coswiger festgestellt, dass das Wasser höher steht, als es der Pegelstand bei vorherigen Hochwassern 2002 und 2006 war. Woran liegt das?

Für den gleichen Durchfluss am Pegel Dresden hat sich zwischen 2002 und 2013 der Wasserstand verändert. Der ist nun niedriger, weil am Pegel Dresden Sedimentablagerungen im Vorland abgebaggert wurden. Und damit steht dort lokal ein größerer Querschnitt für denselben Durchfluss zur Verfügung. Damit ist der Wasserstand etwa 50 Zentimeter niedriger bei ungefähr gleich großem Durchfluss wie 2002, aber eben nur im Bereich des Pegels. In Radebeul, Coswig und anderen Orten in größerer Entfernung wirkt sich das nicht mehr aus. Und genau das haben ja alle auch so bemerkt.

Radebeuler sagen, dass für den schnellen Abfluss das Öffnen der Brückenpfeiler an der Bahnbrücke deutlich etwas bringen würde. Warum fordert das niemand offiziell von der Bahn?

Man muss dazu klar sagen, dass mit dem von uns damals an Professor Carstensen und sein TU-Team in Auftrag gegebenen hydraulischen Modell in unmittelbarer Brückennähe ein Aufstau von etwa 45 bis 50 Zentimetern berechnet worden ist. Mit zunehmender Entfernung von der Brücke nimmt der Stau immer mehr ab. In Altkötzschenbroda ist sicher auch noch eine gewisse Wirkung da, im Stadtgebiet Dresden dann nicht mehr. Nach meinem Kenntnisstand gab es auf höherer Ebene durchaus Bestrebungen gegenüber der Bahn. Ungeachtet dessen haben wir unsere Planung am Ist-Stand mit der derzeitigen Brücke ausgerichtet. Wenn irgendwann mal die Brücke anders gestaltet wird, haben wir eine Sicherheitsreserve. Aber wir haben jetzt keinen Nachteil, wenn sich mittelfristig nichts ändert.

In welcher Reihenfolge ist was noch in Radebeul an Flutschutz zu erledigen?

Der Deichbau in Fürstenhain ist im Mai gestartet, Bauzeit bis Ende 2018. Naundorf ist im vorigen Jahr fertiggestellt worden mit einem kleinen Stück Deich und der 700-Meter-Spundwand. Altkötzschenbroda steht noch bevor.

Wenn die Bewohner oberhalb des Auenweges an ihrer Forderung einer Wand direkt am Auenweg festhalten, was passiert dann?

Zu dieser Variante gab es keine Planungen. Der Elbe würde so abflussrelevanter Ausbreitungsraum verloren gehen, der auszugleichen ist. Wenn sich das vermeiden lässt, muss es vermieden werden. Was die von uns für die Bürger geplante gebäudenahe Variante klar zeigt. Vermeidung geht vor Ausgleich, das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern der Gesetzgeber aus gutem Grund. Und nur wenn nachgewiesen ist, dass ein Ausgleich unvermeidlich ist, darf man den Eingriff machen und ihn ausgleichen. Beides ist hier nicht möglich. Die Gesetzeslage sagt eindeutig, eine solche Mauer am Auenweg ist nicht zulässig.

Interview: Peter Redlich

