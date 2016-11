Flutschutz für die Junge Garde

Die Junge Gardesoll künftig besser vor Überschwemmungen geschützt werden. © Matthias Rietschel

Die Freilichtbühne Junge Garde in Dresden soll künftig besser vor Überschwemmungen geschützt werden. Dazu werden derzeit Pumpen und Rückstauklappen im Kanalnetz des Großen Gartens eingebaut. Das teilt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Der Freistaat stellt dafür rund 200 000 Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hatte starker Regen mehrfach zu Überflutungen der Freilichtbühne geführt. Besonders verheerend waren die Schäden in den Jahren 2013 und 2014.

Weil die Wassermassen in den Kanälen nicht richtig abfließen können, kommt es zu einem Rückstau. Dadurch werden die Räume des Bühnenhauses und der Zuschauerbereich überschwemmt. Damit die Veranstaltungen in der Jungen Garde nicht weiter gefährdet sind, soll nun in den Flutschutz investiert werden. Die ersten Bauarbeiten haben bereits Ende Oktober begonnen. Künftig wird das Regenwasser über eine sogenannte Hebeanlage aus dem Zuschauerbereich in das öffentliche Leitungsnetz gepumpt.

Zudem werden parallel im Großen Garten die Uferbereiche einer Kanalkette saniert und die Gewässer von Schlamm befreit. Gebaut wird im Bereich zwischen Carolasee und Herkulesallee. Dafür stehen weitere 700 000 Euro zur Verfügung. Bis zum Frühjahr kommenden Jahres sollen alle Arbeiten im Park und in der Jungen Garde abgeschlossen sein. (SZ/noa)

zur Startseite