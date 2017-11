Flutschutz beginnt jenseits der Grenze Seit Jahresanfang beraten Experten zum Hochwasserschutz auch für die Sebnitz. Jetzt liegen erste Zwischenergebnisse vor.

Seit dem Hochwasser 2010 wurden entlang der Sebnitz verschiedene Projekte umgesetzt, um die Bach-Anlieger und die Stadt zu schützen, wie hier am Wiesenweg. © Steffen Unger

Die Sebnitz entspringt im Böhmischen Niederland und heißt dort Vilemovsky Potok (Wölmsdorfer Bach). Der fließt bis Velky Senov (Groß Schönau) und dann durch Vilemov (Wölmsdorf) und Mikulasovice (Nixdorf). Zahlreiche kleinere und größere Nebenflüsse füttern bereits hier den späteren Sebnitzbach mit Wasser, sodass er bereits gut gefüllt im Sebnitzer Wald ankommt, bevor er sich den Weg durch die Stadt bahnt.

Schon dieser geografische Blick zeigt, dass der Flutschutz nicht in Sebnitz, sondern jenseits der Grenze beginnen muss. Das haben Experten auch schon erkannt. Deshalb arbeiten Vertreter der Landestalsperrenverwaltung in Pirna und der tschechische Staatsbetrieb Povodi Ohre schon seit Längerem zusammen. Es gab mehrere Treffen und Diskussionsrunden. Zu Beginn des Jahres begannen die Experten mit einer Machbarkeitsstudie. Die sollte das Einzugsgebiet des Vilemovsky Potok im Schluckenauer Zipfel, des Sebnitzbaches und die Auswirkungen auf das Stadtgebiet bis etwa zur Kläranlage an der Hohnsteiner Straße untersuchen. Letzteres auf Empfehlung der Stadt. Sonst hätte die Kommission mit ihren Untersuchungen schon im Grenzbereich aufgehört. Jetzt konnten die Wasserwirtschaftsexperten erste Zwischenergebnisse der Studie präsentieren.

Auf tschechischem Gebiet habe man an den Zuflüssen 14 mögliche Positionen für Regenrückhaltebecken finden können, sagt der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Diese Standorte werden in der Studie als Staubecken empfohlen, die insgesamt über 2,7 Millionen Kubikmeter Stauvolumen hätten. Damit könnte ein etwa 100 Hektar großes Einzugsgebiet kontrolliert werden.

In einem zweiten Schritt soll anhand von Ergebnissen und Erfahrungen errechnet werden, welche Auswirkungen die 14 Rückhaltebecken auf die Sebnitz haben könnten. Dazu werden unter anderem Niederschlagsabflussmodelle angefertigt, welche die Auswirkungen auf den Pegelstand der Gewässer verdeutlichen. Dabei wird wie andernorts auch üblich, die Menge an Wasser genommen, die zu einem Hochwasser führen könnte, das alle 100 Jahre auftritt. Etwa bis März 2018 haben sich die Experten dafür Zeit gegeben.

In einem dritten Schritt berechnen sie, ob die Kosten für die Errichtung der Rückhaltebecken mit den zu schützenden Werten in Einklang zu bringen sind. Letztlich wird erst die Wirtschaftlichkeitsstudie zeigen, was umgesetzt werden kann. Das werde ebenfalls noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Stadt Sebnitz arbeite weiter an den eigenen Projekten, allerdings auch in Abhängigkeit der Machbarkeitsstudie. Deren Ergebnisse sowie die Berechnungen der Stadt werden in die künftigen Maßnahmen zum Hochwasserschutz einfließen, sagt der Oberbürgermeister. Finanziert wird das grenzüberschreitende Hochwasserschutzprojekt über Mittel der Europäischen Union.

Ideen, wie der Flutschutz oberhalb der Stadt Sebnitz geregelt werden könnte, gab es bereits einige. Dazu gehörte unter anderem ein großes Regenrückhaltebecken im Sebnitzer Wald. Die Kosten dafür hätten bei etwa zehn Millionen Euro gelegen. Ein Finanzierungsmodell gab es dafür nicht. Deshalb entschied man sich für mehrere kleinere Projekte.

zur Startseite