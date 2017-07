Gut zu wissen Flutschutz am Weißeritzpark Damit die Rote Weißeritz besser für Hochwasser gerüstet ist, werden zwei Wehre abgerissen. Auch eine Mauer entsteht.

Hier wird ab Anfang August gebaut. Das Wehr, mit dem früher der Mühlgraben in Hainsberg mit Wasser versorgt wurde, lässt die Landestalsperrenverwaltung abreißen.



Die Rote Weißeritz am Einkaufszentrum Weißeritzpark wird zur Baustelle. Damit der Fluss für ein Hochwasser gerüstet ist, wie es statistisch gesehen alle 200 Jahre vorkommt, lässt die zuständige Landestalsperrenverwaltung (LTV) zwei alte und nicht mehr genutzte Wehre abreißen und eine Böschungsmauer neu bauen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Anfang August beginnen. Im Juli wird die Baustelle eingerichtet. Mit Kosten von rund zwei Millionen Euro ist es eines der größten Hochwasserschutzprojekte in Freital in den vergangenen Jahren.

„Wir wollen dem Fluss vor allem mehr Raum geben“, sagt LTV-Projektleiter Christoph Rauch. Der Bauabschnitt zieht sich etwa 1,2 Kilometer lang, von der Fußgängerbrücke am Ende der Straße An der Kleinbahn bis zur Brücke Hainsberger Straße.

Die beiden Wehre, die nun abgerissen werden sollen, befinden sich etwa auf Höhe des Freizeitzentrums Hains. Eines von beiden diente früher dazu, um den Mühlgraben und die Hainsberger Mühle mit Wasser zu versorgen. Das andere Wehr ist eine Hinterlassenschaft der alten Wildwasserstrecke in der Roten Weißeritz. Die beiden Wehre werden nicht mehr gebraucht. Die LTV ersetzt sie durch eine Vielzahl von Querriegeln, also Reihen von Natursteinen. Der Vorteil: Das Gefälle des Flusses verteilt sich so gleichmäßiger auf größerer Strecke, die Fließgeschwindigkeit sinkt und die Gefahr für gefährliche Anstauungen im Hochwasserfall ist geringer. Außerdem können Fische leichter flussaufwärts schwimmen. Die Wehre bildeten zuvor eine unüberwindbare Barriere.

Zweites Kernstück der Arbeiten ist die Erneuerung der Böschungsmauer gegenüber dem Weißeritzpark. Die Mauer direkt an dem Einkaufszentrum war 2005 neu gebaut worden. Nun ist die Mauer auf der anderen Seite dran. Bei den nun anstehenden Bauarbeiten wird die alte Wand abgerissen und durch eine neue Blocksteinmauer ersetzt. Diese befindet sich dann etwa einen Meter weiter hinten. Die Rote Weißeritz hat also einen Meter mehr Platz.

Dritter Teil des Projektes ist der Bau eines Biotops an der Mündung des Somsdorfer Baches in die Rote Weißeritz. Weil die LTV in einem naturgeschützten Gebiet arbeitet, muss sie sogenannte Ausgleichsmaßnahmen vorweisen – also den Eingriff in die Natur ausgleichen. Der Bau des Biotops ist eine davon. Außerdem sollen an der Roten Weißeritz gefällte Bäume vor Ort und in einer extra eingerichteten Aufforstungsfläche ersetzt werden. Überwacht werden die Bauarbeiten von einem Fischexperten und einem Ökologen.

Die Einschränkungen wegen der Bauarbeiten für die Freitaler sind relativ gering. Gesperrt wird lediglich der Wanderweg, der von der Fußgängerbrücke An der Kleinbahn nach Norden führt. Wanderer müssen eine Umleitung über die Straße An der Kleinbahn und die Hainsberger Straße in Kauf nehmen. Die Kleingärtner der benachbarten Sparte an der Roten Weißeritz werden für zwei Jahre mit dem Baulärm leben müssen. Gebaut werden kann wegen der Fischschonzeiten nur von Mai bis Ende September. Voraussichtlich im Sommer 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein.

