Flutschäden zu zwei Dritteln beseitigt Mehr als 100 Schäden hat Leisnig nach der Flut 2013 gemeldet. In Reparaturen sind bisher mehr als neun Millionen Euro geflossen.

Land unter auf der Muldenwiese. Nach der Überflutung 2013 hat die Stadt Leisnig größere Entwässerungsrohre verlegt, Rückhaltebecken und Gräben gereinigt. © Archiv/Dietmar Thomas

Den Überblick zu behalten, fällt den Leisniger Stadträten schwer – zumindest, was die Beseitigung von Flutschäden aus dem Jahr 2013 betrifft. Immer wieder vergeben sie bei ihren Tagungen wie zuletzt in der vergangenen Woche Aufträge. Doch wie viel muss noch instand gesetzt werden? Was ist inzwischen erledigt? Einen Überblick darüber gab Thomas Straßburger. Er ist bei der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) beschäftigt und kümmert sich im Auftrag der Stadt Leisnig für den erkrankten Jürgen Kolitsch an mindestens einem Tag in der Woche um die Abrechnung der Hochwassermaßnahmen.

Wie er den Räten jetzt darstellte, sind von der Kommune ursprünglich 118 Schäden mit einem Gesamtumfang von 14 Millionen Euro gemeldet worden. Danach habe es noch einige Umverteilungen etwa in die Zuständigkeit des Abwasserzweckverbandes gegeben. „Oder Maßnahmen sind wie auf dem Sportplatz zusammengefasst worden.“ Damit erklärte Thomas Straßburger, weshalb die Stadt Leisnig schließlich „nur“ 101 Zuwendungsbescheide entweder von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) oder vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erhalten hat.

„Von diesen mehr als 100 Maßnahmen sind inzwischen 83 vergeben und 70 davon, also zwei Drittel, bereits nach erfolgter Realisierung abgenommen“, so der Mann von der DSK. Für 66 erledigte Projekte hat die Kommune inzwischen den Verwendungsnachweis bei den Fördergeldgebern – also SAB oder Lasuv – eingereicht. Wiederum für 38 davon liegt ein endgültiger Bescheid vor. „Das heißt, der Einsatz des Geldes wurde so, wie wir ihn angemeldet und abgerechnet haben, anerkannt. Damit gilt die Maßnahme zugleich als abgeschlossen“, so Thomas Straßburger.

Konkrete Beispiele nannte er an diesem Abend nicht. Aber die Leisniger wissen, dass beispielsweise die Schäden auf dem Sportplatz an der Linde behoben, in Nebenbereichen der Johannistalstraße neues Pflaster eingebracht und im Ortsteil Scheergrund Ufer befestigt worden sind. Außerdem geht es demnächst weiter mit der Reparatur von Brücken in Ortsteilen der ehemaligen Gemeinde Bockelwitz.

Sämtliche Kosten für das Beseitigen von Flutschäden muss die Kommune zunächst vorfinanzieren. Für die Abrechnung hat sie ein extra Konto eingerichtet. Ausgeglichen ist das noch lange nicht. Aber: Wie Straßburger in einer Übersicht ebenfalls veranschaulichte, fließen die Rückerstattungen aus dem Hochwasserfonds inzwischen in größerem Umfang, als Aufträge vergeben worden sind. In diesem Jahr sind beispielsweise erst 500 000 Euro verauslagt, aber schon 1,2 Millionen Euro an Einnahmen eingegangen. „Allerdings ist Leisnig immer noch mit mehr als zwei Millionen Euro in der Vorfinanzierung“, so Straßburger.

