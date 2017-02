Flutschäden werden beseitigt Die Arbeiten am Lindenauer Bach im Bereich Blauberg sollen Mitte März starten.

An zwei Coswiger Gewässern sind die Bauleute dieses Jahr in punkto Hochwasserschutz tätig. So geht es am Lockwitzbach oberhalb des Spitzgrundteiches nach dem Teich selbst weiter, dort wurde unter anderem eine neue Einlaufrinne angelegt.

Der zweite Schwerpunkt ist der aus dem Radebeuler Rietzschkegrund kommende Lindenauer Bach, wo im Bereich Blauberg Folgen des Hochwassers beseitigt werden sollen. Der Bach wird vor allem fit gemacht, damit er örtlichen Starkniederschlägen standhält. Unter anderem ist vorgesehen, das Reduktionsbecken zu erweitern. Sechs Wochen Bauzeit sind für das Vorhaben geplant, sagte Lars Kleindienst vom städtischen Ordnungsamt jetzt im Stadtentwicklungsausschuss.

Sieben Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben, als günstigster Bieter wurde die Coswiger Firma H. Lauber GmbH & Co. KG ermittelt. Mit einer Angebotssumme von 64 513,71 Euro brutto, bei kalkulierten 72 000 Euro. Die Arbeiten werden zu 100 Prozent über die SAB finanziert, die Vergabe erfolgt in den nächsten Tagen durch OB Frank Neupold, da die Auftragssumme unter 100 000 Euro liegt, so Lars Kleindienst. (SZ/IL)

