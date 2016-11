Flutschäden in der Altstadt werden beseitigt

Das Straßen- und Tiefbauamt investiert in den kommenden Wochen 53 000 Euro in die Instandsetzung von Fußwegen in der Altstadt. Im Juni 2013 waren die Gehwege von der Elbeflut überspült worden. Nun werden sie saniert. Der Freistaat stellt dafür Fördermittel bereit. In der Straße Hasenberg werden die vorhandenen Granitplatten im Kreuzungsbereich zum Terrassenufer neu verlegt.

Auf dem Gehweg in der Steinstraße wird der Asphalt vor dem Hotel entfernt und durch Betonpflastersteine ersetzt. Gebaut wird in der Steinstraße im Abschnitt zwischen Terrassenufer und dem Hotel Am Terrassenufer auf beiden Gehwegen. In der Straße Hasenberg gibt es nur auf der östlichen Seite Einschränkungen. Im Bereich der Baustellen sind die Fußwege voll gesperrt. Bis zum Jahresende soll alles fertig sein.

Auch an anderer Stelle in der Altstadt sollen demnächst die Hochwasserschäden verschwinden. Im kommenden Jahr lässt die Stadt die Augustusbrücke für 24 Millionen Euro sanieren. (SZ/noa)

