Flutschäden behoben Lange mussten die Ehrenberger Kinder im Übergangsquartier spielen. Jetzt können sie in ihre Kita zurück.

In der Kita Ehrenberg musste unter anderem der Fußboden neu verlegt und gefliest werden. © Dirk Zschiedrich

Die Nacht vom 25. zum 26. Juni dieses Jahres wird vielen Einwohnern von Ehrenberg, den Feuerwehrleuten wie auch den Mitarbeitern der Kindertagesstätte und des Bauhofes ewig in Erinnerung bleiben. Innerhalb weniger Minuten stand die Kita, die sich in den unteren Räumen der Förderschule befindet, unter Wasser.

Die Dreckbrühe kam bei Starkregen über die angrenzenden Felder, flutete den Sportplatz, den Spielplatz und das Erdgeschoss des Hauses. Obwohl versucht wurde, noch einiges zu retten, war der Schaden immens. Schon des Öfteren musste die Stadt Hohnstein als Eigentümerin dort Wasserschäden beseitigen. Meist drang das Wasser allerdings über die Abwasserschächte ein. Das Problem konnte die Stadtverwaltung beheben lassen. Doch was passiert mit dem Wasser, das jederzeit wieder über die Felder und den Sportplatz in den hinteren Bereich des Hauses und damit auch wieder in die Kita eindringen kann? Die Schule ist dagegen geschützt, da sie sich im Geschoss darüber befindet.

Beim letzten Starkregen stand das Wasser an die 20 Zentimeter hoch in der Kita. Da war nicht mehr viel zu retten. Nicht nur das Inventar war hinüber, sondern auch Fußböden und Wände. Deshalb hatten die Baufirmen hier in den letzten Monaten ziemlich viel zu tun.

Einige Hohnsteiner Stadträte forderten danach, über einen Flutschutz speziell für diese Kindertagesstätte nachzudenken. Mögliche Schutzmaßnahmen sollen nun zur nächsten Ratssitzung am Mittwoch, dem 23. November, vorgestellt werden.

Versicherung könnte helfen

Auf den Kosten für die Sanierung in Höhe von reichlich 48 000 Euro bleibt die Stadt sitzen. Zum einen gibt es generell keine Zuschüsse vom Freistaat Sachsen für die Beseitigung der Unwetterschäden vom Juni 2016. Zum anderen hat die Stadt keine Elementarschadensversicherung für ihre kommunalen Gebäude. Eine Entscheidung des ehemaligen Stadtrates fällt der Stadtverwaltung jetzt auf die Füße. Der Rat hatte einst eine Versicherung gegen Elementarschäden abgelehnt. Den Abgeordneten schien das Angebot damals offenbar nicht schlüssig. Darüber hinaus muss die Stadt dann mehr Geld für die Versicherung bezahlen. Das wollte man sich damals wohl sparen. Damit wäre aber die Stadt gegen eben solche Schäden abgesichert gewesen.

Immerhin hat Hohnstein neben der Förderschule und dem Kindergarten in Ehrenberg noch einige weitere kommunale Objekte in ihrem Besitz, darunter auch einige Wohngebäude. Im Stadtrat soll deshalb nicht nur über den Flutschutz beraten werden, sondern auch darüber, ob die Stadt Hohnstein nun eine Versicherung für Elementarschäden abschließt oder nicht. Dass die helfen kann, zeigt sich bei der Innenausstattung. Der Träger des Hauses, der Arbeiter-Samariter-Bund, konnte für die neuen Möbel seine Versicherung in Anspruch nehmen.

Ratssitzung: 23. November, 18.30 Uhr, in der Förderschule in Ehrenberg

zur Startseite