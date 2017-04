Flutlichtanlage kann gebaut werden In diesen Tagen erhält der Lommatzscher Sportverein 1923 angenehme Osterpost. Inhalt des Briefes aus dem Dresdner Innenministerium: ein Fördermittelbescheid.

In diesen Tagen erhält der Lommatzscher Sportverein 1923 angenehme Osterpost. Inhalt des Briefes aus dem Dresdner Innenministerium: ein Fördermittelbescheid über 59 642,49 Euro für die Rekonstruktion der Flutlichtanlage am Tennenplatz. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) mit. „Ich freue mich, dass nunmehr endlich die Flutlichtanlage auf einen modernen Stand gebracht werden kann. Der Sport in Lommatzsch erhält auch damit den Stellenwert, der ihm zukommt.“ Die Förderung gilt als sogenannte „kleine Vereinsmaßnahme“ und wird zu 50 Prozent aus Landesmitteln finanziert. Damit muss der Sportverein zusätzlich zur Fördersumme ebenfalls knapp 60 000 Euro aus eigenen Mitteln zu dem Projekt beisteuern. (SZ/jm)

