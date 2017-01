Flut soll ungehindert abfließen Erneut werden an der Triebisch Bäume gefällt. Doch das hat seinen guten Grund.

In Buschbad haben am Montag Fällarbeiten begonnen. Damit wird die Fortführung der Hochwasserschutzmaßnahmen nach der Winterpause vorbereitet. Die Baumfällungen werden von der Flussmeisterei Dresden durchgeführt und sollen Ende dieser Woche abgeschlossen sein.

Dabei werden Gehölze an der linken Gewässerseite stromab der ehemaligen Brücke am Buswendeplatz, sowie vereinzelt im Bereich des Kleingartenvereins „Am Buschbad“ entfernt. In Buschbad sind eine Erweiterung des Flussquerschnittes und der Bau von Hochwasserschutzwänden vorgesehen.

Zwischen der Buschmühle und dem Meißner Ortsteil Buschbad war die Triebisch bei den Hochwassern der vergangenen Jahre mehrmals über die Ufer getreten. Nach der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen wird Buschbad vor Hochwasser sicher sein, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt.

Das Projekt wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) gefördert. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes werden umfangreiche Ersatzpflanzungen von heimischen Gehölzen vorgenommen. (SZ)

