Flusspegel steigen In Mahlitzsch wurde am Dienstag Alarmstufe eins erreicht. Die Experten rechnen mit weiteren Anstiegen am Donnerstag.

Um 14.45 Uhr hatte der Wasserstand der Freiberger Mulde in Mahlitzsch am Dienstag die 210 Zentimeter erreicht. Das bedeutet: Alarmstufe eins in Sachen Hochwasser. „Dabei beginnen die Gewässer auszuufern“, so Rainer Elze, Mitarbeiter im Landeshochwasserzentrum (LHWZ) Sachsen. Die Zschopau im Bereich Kriebstein war am Dienstagnachmittag noch 20 Zentimeter von der ersten Alarmstufe entfernt, wie die Daten des LHWZ deutlich machten.

Talsperren haben noch Kapazität

In den kommenden Tagen könnten die Pegel weiter steigen. Laut Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst aus Leipzig ist am Mittwoch sowie Donnerstag mit Niederschlägen zu rechnen. Der Meteorologe prognostiziert für die Region Döbeln Mengen von zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter. Warnwürdig wären 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Entwarnung geben will Voigt jedoch nicht ganz. Denn: Die Region Döbeln ist auch vom Tauwetter betroffen. Durch die Schneeschmelze gelangt weiteres Wasser in die Flüsse.

Auch Rainer Elze vom LHWZ rechnet damit, dass die Pegel weiter steigen. Bis zu Alarmstufe zwei, bei der einige Verkehrswege überschwemmt werden könnten, sei möglich. Es bleibe abzuwarten, wie viel Niederschlag kommt und wie dieser sich verteilt. „Wir gehen aber nicht von katastrophalen Ausmaßen aus“, stellt Elze klar.

Bedeutend für die fließenden Gewässer in der Region Döbeln ist die Talsperre Lichtenberg. „Deren Hochwasserrückhalteraum ist frei und steht für einen Einstau von Schmelzwasser und Niederschlägen aus den Talsperreneinzugsgebieten vollständig zur Verfügung. Eine weitere Absenkung ist derzeit nicht notwendig. Auch die Hochwasserrückhaltebecken in der Region sind vollständig frei“, sagt Bianca Anwand von der Pressestelle der Landestalsperrenverwaltung Sachsen.

Von Hochwasser weit entfernt ist die Jahna in Ostrau. Die Pegelstände dort schwanken seit 15. Februar, ebenso die Durchflussgeschwindigkeiten. Aber bei einem Wasserstand von 23 Zentimetern ist bis zur Warnstufe 1 noch viel Spielraum. Diese wird ausgerufen, wenn der Fluss auf 120 Zentimeter ansteigt. Zusätzliches Tauwetter spiele in Jahna keine Rolle, so Elze.

