Flusspegel sind gestiegen

Um rund einen halben Meter ist die Elbe von Dienstag auf Mittwochnachmittag gestiegen. Auf der rechten Meißner Stadtseite hat sie bereits den Radweg an der Altstadtbrücke verschluckt. Unterhalb von Sörnewitz arbeitet sich der Fluss über die Wiesen an den Radweg heran. Mit einem Pegelstand von 3,16 lag die Elbe am Mittwoch um 16 Uhr aber noch unter der ersten Hochwasserwarnstufe. Auch bei den Nebenflüssen sind die Pegel zwar gestiegen, waren am Mittwoch aber noch nicht im Alarmbereich.

Der Pegel der Großen Röder in Großdittmannsdorf lang Dienstag früh mit 1,65 Metern noch fünf Zentimeter unter der ersten Alarmstufe. Seit dem fällt er ständig.

„Bis zum Wochenende sehen wir für die Elbe im Landkreis keine Hochwassergefahr“, sagt Karin Bernhardt vom Landeshochwasserzentrum (LHWZ). Auch für die Nebenflüsse gebe es keine überregional gefährliche Situation. Vereinzelt könnten die Pegel aber bis zur untersten Alarmstufe ansteigen. Das hänge von den Niederschlägen in den nächsten Tagen ab. Laut Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst aus Leipzig wird es am Donnerstag erneut kräftig regnen. Innerhalb von 24 Stunden könnten im Kreis bis zu 30 Liter pro Quadratmeter fallen. Diese Menge liege knapp an der Grenze zur Unwetterwarnstufe, sagt der Meteorologe. Mit Tauwasser sei in der Region hingegen nicht mehr zu rechnen.

Das sieht in Tschechien anders aus. Die Behörden dort gehen nach Angaben vom Mittwoch davon aus, dass die Temperaturen in niedrigen und mittleren Höhenlagen auf bis zu zwölf Grad Celsius sowie in höheren Lagen auf sieben Grad steigen sollten. Zudem erwarten sie in den Bergen im Norden und Nordosten Böhmens neue Niederschläge. Dadurch gehe die Schneeschmelze voran. Mit einem weiteren Anstieg der Pegel wird gerechnet. An einzelnen Stellen könnten untere Hochwasserwarnstufen erreicht werden. Mitte der Woche lagen die Schneehöhen auf den höheren Gipfeln des Riesengebirges bei über einem Meter, in den Tälern bereits deutlich darunter. Die Elbe erreichte bis zum Mittwochmittag in Aussig (Usti nad Labem) eine Höhe von rund 2,70 Metern und lag damit deutlich unter der ersten Flutwarnstufe von vier Metern.

Im Landkreis Meißen wird es abgesehen vom Regen am Donnerstag noch aus einem anderen Grund ungemütlich. „Es ist mit heftigem Wind zu rechnen“, sagt Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst. Ab dem Vormittag nimmt der Sturm Fahrt auf und könnte Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen. „Das entspricht Windstärke 11“, so Manns. (SZ/pa/nis/gör)

