Flugzeugwerketöchter produzieren weiter

Kodersdorf. Die beiden in Kodersdorf ansässigen Tochterfirmen der Elbe Flugzeugwerke Dresden produzieren weiter in vollem Umfang oder bereiten sich auf den Produktionsstart vor. Nach Angaben von Unternehmenssprecher Christopher Profitlich hat die Ankündigung des Flugzeugherstellers Airbus, in Folge der Umstrukturierung beim Bau des A 380 Arbeitsplätze in Deutschland streichen zu müssen, keine Auswirkungen auf die CCI Assembly GmbH und die acosa Aircraft Composites Sachsen GmbH.

Für den A 380 würden bisher keine Teile hergestellt, deshalb seien die beiden Zulieferbetriebe, in denen Spezialplatten für die Innenverkleidung von Airbus-Modellen produziert werden, nicht betroffen. Im Übrigen arbeite man mit Hochdruck auf den Einweihungstermin der acosa GmbH hin, der nach aktuellem Stand im Mai stattfinden soll.

CCI Assembly beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter, bei acosa sollen es bis zur Jahresmitte 130 sein. (SZ/fum)

