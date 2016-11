Flugzeugmotor und Propeller abgebaut Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in einen Hangar auf dem Flugplatz eingebrochen.

Blick in der Fliegende Museum in Großenhain. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in einen Hangar auf dem Flugplatz eingebrochen. Dazu hatten sie das Tor aufgebrochen und sich anschließend an mindestens vier Flugzeugen zu schaffen gemacht.

Nach einer ersten Einschätzung wurden an einem Ultraleichtflugzeug der Motor sowie der Propeller ausgebaut und gestohlen. Eine konkrete Schadenaufstellung steht noch aus. Dennoch ist derzeit von einen Schaden von mindestens 30.000 Euro auszugehen. (SZ/ulb)

