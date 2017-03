Flugzeug gegen Fernbus Die Bürgerumfrage verrät, wie der typische Fluggast aussieht – und was ihn vom Fernbus-Passagier unterscheidet.

Fliegen wird beliebter: In den letzten zwei Jahren sind wieder mehr Dresdner ins Flugzeug gestiegen. © René Meinig

Wie reisen die Dresdner am liebsten in die Ferne? Der Flughafen zählte im vergangenen Jahr knapp 1,7 Millionen Passagiere. Etwa genauso viele werden inzwischen auch mit den Fernbussen von und nach Dresden befördert. Marktführer „Flixbus“ nannte 1,4 Millionen Fahrgäste, die hier 2016 ein- und ausstiegen. Aber wer bevorzugt eigentlich den Flieger, und wer macht es sich lieber im Bus bequem?

Das Flugzeug: Die Hälfte der Dresdner reist auch über den Wolken

Die Hälfte aller Dresdner ist in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal ins Flugzeug gestiegen, wie die Bürgerumfrage zeigt. 2012 waren es noch 44 Prozent. Ferien innerhalb Europas, Urlaub auf anderen Kontinenten sowie Dienstreisen innerhalb Deutschlands waren die häufigsten Anlässe für einen Trip über den Wolken. Ob die Dresdner auch ab Dresden fliegen, ist allerdings nicht abgefragt worden.

Der typische Passagier: Gutverdiener, kommt aus Plauen, verheiratet

Trotz Billigairlines gehört das Fliegen immer noch zu den teuersten Varianten, um zu verreisen. So verwundert es kaum, dass vor allem die gut Verdienenden echte Vielflieger sind. Etwa 80 Prozent der Dresdner, die im Monat mehr als 4 000 Euro im Haushalt zum Ausgeben haben, sind abgehoben. Bei den Geringverdienern mit weniger als 1 000 Euro Einkommen waren es laut Bürgerumfrage nur 37 Prozent. Vor allem Einwohner von Mockritz, Coschütz und Plauen sowie der Leipziger Vorstadt und Pieschen nutzen das Flugzeug. Die Gorbitzer, Prohliser und Reicker fliegen dagegen deutlich weniger.

Die beliebtesten Flugziele: Mallorca ungeschlagen auf Platz eins

Auf Platz eins der beliebtesten Urlaubsziele, die von Dresden aus angeflogen werden, liegt Palma de Mallorca. Letztes Jahr wurden in Klotzsche knapp 115 000 Passagiere abgefertigt, die Ferien auf der Baleareninsel machten. Dahinter folgten der türkische Badeort Antalya und die griechische Insel Rhodos.

Der Fernbus: Für fast alle Fahrgäste ist das Flugzeug keine Alternative

Zum ersten Mal hat die Stadtverwaltung in einer Bürgerumfrage auch das Thema Fernbusse untersucht. Das Ergebnis: 39 Prozent der Befragten sind in den letzten drei Jahren schon einmal mitgefahren. Etwa Dreiviertel sind am Hauptbahnhof eingestiegen, der Rest in Neustadt. Im Schnitt haben die Dresdner 2015 fünfmal einen Fernbus genutzt. Würde es keine Fernbusse geben, so würde über die Hälfte der Befragten auf den Zug umsteigen, knapp ein Viertel aufs Auto. Am unattraktivsten wurden Mietwagen und das Flugzeug als Reisealternativen eingeschätzt. Immerhin vier Prozent wären wahrscheinlich zu Hause geblieben.

Der typische Fahrgast: Jung, Student, Geringverdiener aus der Neustadt

Der Vielflieger unterscheidet sich deutlich vom Vielfahrer. Wer den Fernbus nutzt, ist typischerweise jung und verdient relativ wenig. In der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen etwa sind in den vergangenen drei Jahren 68 Prozent aller Befragten in einen Fernbus gestiegen. Bei den Rentnern sind es immerhin noch etwa 25 Prozent. Vor allem bei Schülern und Studenten ist diese Art des Reisens beliebt. Fast drei Viertel nutzten sie. Während die Hälfte der Dresdner mit weniger als 1 000 Euro Nettoeinkommen Bus fährt, sind es bei den Gutverdienern nur 34 Prozent. Die Vielfahrer kommen aus der Altstadt, der Friedrichstadt sowie der Neustadt. Am wenigsten genutzt werden Fernbusse von den Prohlisern, Reickern und Briesnitzern.

Das Fernbusziel Nummer eins: Berlin, Berlin...

Die meisten Dresdner, etwa 84 Prozent, fahren mit dem Fernbus zu einem Ziel innerhalb Deutschlands. Inzwischen sind über 50 Städte erreichbar, ohne umsteigen zu müssen. Ins Ausland stehen über 20 Städte im Fahrplan, darunter Wien, Budapest und Amsterdam. Besonders gefragt scheint jedoch die Route Dresden–Berlin zu sein. Zumindest werden am Berliner ZOB die meisten Tickets in die sächsische Landeshauptstadt verkauft.

zur Startseite