Flugstunden auf dem Protschenberg

Paul steuert auf dem Protschenberg eine Drohne. Er und elf weitere Jugendliche haben in der ersten Ferienwoche beim Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal einen Spezialkurs gemacht, bei dem auch Luftaufnahmen entstanden sind.

Diese Drohne vom Typ DJI Phantom 3 war im Einsatz.

Start-Check auf Bautzens Protschenberg: Konzentriert sehen die Jungs auf das Fluggerät. Sie schnipsen mit den Fingern testweise gegen die vier Propeller. „Die Rotoren müssen gleichmäßig drehen, damit es zu keinem Absturz kommt“, erklärt ihnen Felix Juhl. Der Mann hat in den Winterferien die Arbeit in seiner Werbefirma Druckpol in Löbau gegen die Leitung eines Kurses des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals (SAEK) in der Spreestadt eingetauscht. Juhl, der früher als Flugzeugmechaniker gearbeitet hatte, widmet sich seinem Steckenpferd – dem Drohnenflug.

Als Drohne wird ein unbemanntes, ferngesteuertes Luftfahrzeug bezeichnet, das sich durch sein stabiles Flugverhalten ausgezeichnet für Filmaufnahmen eignet. In diesem speziellen Fall handelt es sich um zwei gut ein Kilo schwere Quadrocopter, unter deren Bauch die Kameras befestigt sind. „Da ist ganz viel Elektronik drin. – Die muss man kontrollieren, denn wenn es zu Ausfällen kommt, fällt die Drohne runter wie ein Stein“, erklärt SAEK-Mitarbeiter Stefan Kutsche den Grund für die ausgiebigen Sicherheitschecks.

Ziemlich cool

Dann geht es los. Laut summend wie ein Bienenschwarm schrauben sich die Quadrocopter hoch. Spaziergänger bleiben stehen und beobachten gespannt, wie die Jugendlichen sie per Fernsteuerung navigieren. „Ziemlich cool“, findet es der 15-jährige Paul, mal selbst eine Drohne zu fliegen. „Es ist gar nicht so schwer“, meint der gleichaltrige Karol, nachdem er einige zackige Manöver mit dem Quadrocopter in der Luft vollführt hat. Der 13-jährige Leonard hat bereits einige Erfahrungen mit Modellfliegern, wie er erzählt: „Ich bin schon Helis geflogen, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Aber das hier ist eine andere Liga“, sagt er und blickt nach oben.

Dass es Flugstunden im Rahmen eines viertägigen Fernsehkurses gibt, ist beim SAEK in Bautzen eine ganz neue Geschichte. Elf Jungs und ein Mädchen im Alter zwischen elf und 16 Jahren lernen erstmals nicht nur den Umgang mit der Kamera am Boden, sondern auch am Himmel.

Bei bestem Flugwetter haben sie Donnerstag und Freitag verschiedene Blickwinkel in der Spreestadt für drei Kurzfilme aufgenommen. Einmal kommen Geheimagenten mit Hilfe einer Drohne einem Umweltsünder auf die Spur. Im zweiten Clip läuft ein Riese durch Bautzen, im dritten verfügt der Protagonist über Superkräfte. Um den Riesen in Szene zu setzen, ist der Bluescreen im Trickstudio des SAEK zum Einsatz gekommen, wie Kutsche berichtet.

Nicht höher als einhundert Meter

In der Hausetage des SAEK an der Ernst-Mucke-Straße 8 befindet sich auch der Schnittraum mit vier Computerplätzen, an denen das aufgenommene Material zu einem Film verarbeitet wird. In den vergangenen zehn Jahren hat sich beim Film und Fernsehen viel gewandelt. Sei es der Gebrauch von Smartphones oder das Veröffentlichen auf Internet-Plattformen wie Youtube. – „Wir müssen mit den Gegebenheiten der Zeit klarkommen“, erklärt Kutsche. „Deshalb befassen wir uns auch mit Spezialthemen wie dem Drohnenflug.“

Hintergrund ist hier eine neue Luftverkehrsverordnung. Da sich immer mehr Menschen in Deutschland eine Drohne kaufen, hat das Bundeskabinett im Januar den unbemannten Flug schärfer geregelt. Unter anderem muss das Gerät außerhalb von Modellflugplätzen mit Namen und Adresse des Besitzers gekennzeichnet sein. Generell darf man Drohnen nur in Sichtweite fliegen lassen. Auch darf sie nicht höher als hundert Meter steigen.

Was es alles zu beachten gilt, haben die Jugendlichen in einer Theorie-Stunde und bei der technischen Einweisung erfahren. Paul fand die Dinge ziemlich logisch: „Zum Beispiel, dass man mit einer Drohne nicht über Flughäfen fliegen darf“, sagt der 15-Jährige.

