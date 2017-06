Flugshows als Magneten Das Flugplatzfest am kommenden Wochenende wird vorbereitet. Auch Experten sind vor Ort.

Am Wochenende findet auf dem Flugplatz die „Luftfahrt- und Technik-Show Lausitz“ statt. Sie wendet sich an das breite Publikum (die SZ berichtete). Im Brennpunkt der Aufmerksamkeit dürften die vier Flugshows am Sonnabend und Sonntag stehen, die wenn das Wetter mitspielt gegen 14 und 15.30 Uhr geplant sind. Intertessant ist am Donnerstag bereits ein Expertentreffen vor Ort. Motto. „Große Luftfahrt trifft kleine Luftfahrt.“

Seit Jahren gewinnt der Flugplatz an Bedeutung. Aus 30 Arbeitsplätzen 1998 sind gegenwärtig 100 Mitarbeiter in 17 Firmen und Institutionen geworden. Seit Jahren wird bald in jedem Jahr ein neuer Hangar gebaut. In den vergangene sechs Jahren wurden etwa sechs Millionen Euro vor allem durch die angesiedelten Firmen investiert. Grundlage sind absolut zuverlässige Rahmendaten in der Betreibung des Platzes durch den Fliegerclub Kamenz. Im Sommer 2018 wird das Jubiläum „100 Jahre Flugplatz Kamenz“ groß gefeiert. (szo)

