Flugshow im Hockeystadion Die weltbesten Freestyle-Snowboarder und -Skifahrer treffen sich am Wochenende nicht irgendwo in den Bergen, sondern am Stadtrand von Mönchengladbach. So wird die Olympia-Qualifikation zu einem Mega-Event.

Diese Rampe wird im Hockeypark in Mönchengladbach aufgebaut. © PR/Miha Matavz

Das Gerippe aus 130 Tonnen Stahl, das sich hinter dem Hockeypark in Mönchengladbach erhebt, ist verdammt eindrucksvoll. 49 Meter, also etwa 16 Stockwerke, ragt es in die Höhe. Hausherr Michael Hilgers, ehemaliger Hockey-Weltklassespieler und Olympiasieger, empfindet die Konstruktion mit einem Gesamtgewicht von 150 VW Golf als furchteinflößend. „Ich werde da nicht mal mit dem Aufzug hochfahren. Ich habe Höhenangst.“

Die, für die das Gerüst mit einer Gesamtlänge von 120 Metern gebaut wurde, fahren es zum Teil sogar rückwärts herunter, springen in der Mitte ab und vollführen anschließend irrwitzige Luftnummern. „Big Air“ nennt sich das Ganze. Über die meist temporär mitten in Städten errichteten Schanzen stürzen sich die besten Snowboarder und Freestyle-Skifahrer der Welt. Am kommenden Freitag und Samstag findet ein solches Event in Mönchengladbach statt. Kürzlich gastierten die Profis in Mailand und Peking

„Es ist schon ein sehr ambitioniertes Projekt“, sagt Stefan Knirsch, Geschäftsführer des deutschen Snowboard-Verbandes SVD. Der SVD und der Deutsche Skiverband (DSV) stemmen es gemeinsam. Nein, gesteht er, „ein sechsstelliger Betrag reicht dafür nicht“, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Gerade der relativ kleine SVD muss schauen, wo er bleibt in der Sport- und Medienwelt, er hat sich also entschlossen, zu investieren, mutig nach vorne zu blicken.

„Wir strecken uns nach der Decke, aber das tun wir bewusst“, sagt Knirsch. Rund 800 Kubikmeter Schnee, angekarrt aus der Skihalle in Neuss, liegen seit Montag auf der riesigen Rampe. Am Donnerstag ist Trainingstag. Für die Sportler ist es eine wichtige Veranstaltung, sie gehört zum Weltcup und damit zu den Qualifikations-Wettbewerben für Olympia 2018 in Pyeongchang. Am Freitag sind die Ski-Freestyler dran, am Samstag die Snowboarder. Los geht es jeweils ab 16 Uhr.

„Ich freue mich riesig“, sagt Lisa Zimmermann. Die 20-Jährige ist eine der weltbesten Freestyle-Skifahrerinnen der Welt, sie ist Weltmeisterin im Slopestyle, jener Disziplin, wo es durch einen Parcour geht, unter anderem mit vielen Sprüngen über sogenannte Kicker. Sie kann aber auch Big Air. Sie hat das Spektakel im vergangenen Februar in Boston gewonnen, im legendären Baseball-Stadion Fenway Park, und Mitte November in Mailand.

„Solche Veranstaltungen in die Stadt zu bringen, ist der richtige Weg“, sagt Zimmermann. „Die Mischung aus Sport, Show und Event“, betont sie, „ist perfekt und wird die Zuschauer sicher begeistern.“ Davon darf getrost ausgegangen werden. Es gibt nur noch Restkarten, was nicht zuletzt am ausgezeichneten Rahmenprogramm liegen dürfte: Nach dem Wettbewerb am Freitag spielen zunächst die Beginner auf, am Samstag kommen die Sportfreunde Stiller.

Der SVD und DSV stemmen neben dem Big Air in Mönchengladbach auch die Weltcup-Wettbewerbe am Feldberg im Februar. Der SVD veranstaltet im März auch noch das Weltcup-Finale der Raceboarder in Winterberg. „Fünf Weltcuptage an drei Orten ist ein Wahnsinn“, gesteht Knirsch, aber: „Wir brauchen das für die Aufmerksamkeit, das ist die Basis dafür, dass wir uns weiterentwickeln.“ Ohne diesen Kraftakt „haben wir national und international keine Chance mehr“.

Für die Aufmerksamkeit sorgt am Freitag und Samstag unter anderen die ARD. Beim SVD aber fragen sie sich: Wie lange werden wir noch wahrgenommen? Jetzt, da ARD und ZDF raus sind bei Olympia, dürfte es künftig noch schwieriger werden. „Die Hauptgefahr“, sagt Knirsch, „ist doch, dass die Öffentlich-Rechtlichen sagen: Warum sollen wir die Qualifikation übertragen, wenn wir das Sahnehäubchen nicht mehr im Programm haben.“ (sid)

