Flugplatzflächen vor dem Verkauf

Rothenburg. Die Pläne für das in Rothenburg geplante Automobilwerk beschäftigen am 28. Juni den Görlitzer Kreistag. Der wird über einen Grundstücksverkauf an den chinesischen Investor entscheiden. Zuvor könnte am Montag der Flugplatzzweckverband bereits seine Zustimmung erteilen. Im Juli ist der Verkauf voraussichtlich Thema in den Stadträten von Rothenburg und Görlitz. Die Delon Automotive GmbH plant auf dem ehemaligen Rothenburger Flugplatz ein Werk für Elektroautos. 1 000 Arbeitsplätze sollen dank des deutsch-chinesischen Joint Ventures neu entstehen.

Nach dem Bekanntwerden der Pläne im Mai sind noch Zweifel an dem Vorhaben laut geworden. Nun wird das Vorhaben offenbar konkreter und der Investor könnte schon in diesem Sommer Flächen erwerben. In CDU-Kreisen geht man bereits davon aus, dass die Chinesen in 14 Tagen einen Vertrag unterzeichnen. Der Investor will mehr als eine Milliarde Euro in Rothenburg investieren. (SZ/kem)

zur Startseite