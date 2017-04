Flugplatz in Flammen wird verschoben Eigentlich sollte das große Pirnaer Pyro-Spektakel im Mai stattfinden. Doch Vögel bringen den Plan durcheinander.

Das große Pirnaer Pyro-Spektakel muss verschoben werden. © PR

Die Veranstaltung Flugplatz in Flammen in Pirna muss verschoben werden. Eigentlich sollte die pyrotechnische Schau am 20. Mai auf dem Flugplatz in Copitz stattfinden. Jetzt hat die Naturschutzbehörde jedoch Veto eingelegt. „Wegen brütender Vögel muss die Veranstaltung verschoben werden. Das haben wir bei der Planung nicht bedacht“, sagt Katrin Beyer-Schwarz, Mitinhaberin der Firma Flugplatz in Flammen GbR. Die Firma aus dem Altenburger Land organisiert das Event. In Absprache mit der Naturschutzbehörde wird die Veranstaltung auf den 23. September verschoben.

Beyer-Schwarz betont, dass alle bereits im Vorverkauf erworbenen Tickets ihre Gültigkeit behalten. Wer am 23. September verhindert sei, möge sich mit der Firma in Verbindung setzen. „Wir erstatten umgehend den Kaufpreis“, verspricht die Unternehmerin.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Hauptzielgruppe sind Familien, denen allerhand geboten wird. Unter anderen treten ein Clown und eine Liveband auf. Gegen Abend startet eine Laser- und Feuershow. Mit drei großen Feuerwerken endet die Open-Air-Party.

2015 hat Katrin Beyer-Schwarz zusammen mit Thomas Fechteler die Firma gegründet. Beide sind ausgebildete Pyrotechniker und setzten zunächst den Altenburger Flughafen in Flammen. „Die Veranstaltung kam so gut an, dass wir uns überlegten, auch über Altenburg hinaus zu gehen. Wir nahmen Kontakt zum Aeroclub Pirna auf, der sofort von der Idee begeistert war“, berichtet Beyer-Schwarz. (hui)

