Flugplatz in Flammen ist abgesagt Erst wurde die Veranstaltung in Pirna verschoben. Jetzt ist sie komplett abgeblasen.

Eigentlich sollte der Flugplatz Copitz am 23. September in ein gigantisches Feuerwerk getaucht werden. Doch nun sagen die Veranstalter von „Flugplatz in Flammen“ die Show komplett ab. „Zu den genauen Gründen möchte Organisator Thomas Fechteler keine Angaben machen. Er ist Mitinhaber der Firma Flugplatz in Flammen GbR mit Sitz im Altenburger Land.

Er betont, dass bereits verkaufte Tickets zurückerstattet werden. Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Mai auf dem Flugplatz durchgeführt werden. Doch das Spektakel musste wegen brütender Vögel verschoben werden, sagte damals Katrin Beyer-Schwarz, die die Firma zusammen mit Thomas Fechteler 2015 gegründet hatte. Beide sind ausgebildete Pyrotechniker und setzten bereits den Altenburger Flughafen in Flammen (SZ berichtete). (hui)

Die im SZ Treffpunkt Pirna erworbenen Tickets für die Show „Flugplatz in Flammen“ werden dort zurückerstattet.

