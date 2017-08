Flugobjekt zum Rekordpreis versteigert Das selbstgebaute Rudolf-Harbig-Stadion hat so viel gebracht, wie noch kein anderes Gefährt.

Sicher haben auch die Unterschriften der Dynamo Dresden Spieler zur Wertsteigerung beigetragen. © Privat

Drei, zwei, eins – verkauft! Die Teichflieger aus Possendorf haben ihr selbstgebautes Flugobjekt verkauft. Wie René Hähnel erzählt, ist das zwei mal drei Meter große Rudolf-Harbig-Stadion für satte 2 000 Euro ersteigert worden. Das Fußballstadion in Miniatur wurde vor der Versteigerung sogar von den Dynamos in Dresden signiert.

Das Anfangsgebot für das Siegerobjekt vom Teichfliegen lag bei 195,93 Euro. „Das Ergebnis ist schon heavy“, kommentiert Hähnel. Noch nie sei in der Geschichte des Possendorfer Teichfliegens, das bereits seit 16 Jahren in dem Bannewitzer Ortsteil stattfindet, ein Flugobjekt für so viel Geld an den Mann gegangen. Nachdem sich die beiden Unternehmen „Sushi & Wein“, die „Handy-Reparatur Sachsen“ und der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) gegenseitig überboten, hätten sie sich kurz vorm Ende der Versteigerung, am Sonnabendabend, gemeinsam auf die runde Summe geeinigt. Das Geld geht zu drei Teilen an den Possendorfer Fußballnachwuchs, das Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden und das Mut-Perlen-Projekt für krebskranke Kinder. Wohin das Flugobjekt kommt, sei noch nicht ganz klar. Vielleicht bleibt es in der Gemeinde Bannewitz. (SZ/ves)

