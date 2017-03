Flüssiges Brot Mit dem Fastenbier von Hagen Schiller lässt sich in der Zeit des Verzichts schummeln. Schon die Mönche haben das gemacht.

Pünktlich zum Beginn der Fastenzeit kann Hagen Schiller sein Fastenbier aus Neusörnewitz anbieten. Es ist kräftiger als andere Biere und wird bis Ostern verkauft. Manche nennen es sogar flüssiges Brot. © Arvid Müller

Am Aschermittwoch begann die Fastenzeit, 40 Tage im Tal der Entsagung. Unsere Vorfahren jammerten nicht, sie tricksten lieber. „Die Speicher in den Klöstern waren früher zu dieser Zeit leer“, erzählt Hagen Schiller. Doch die Mönche wussten sich zu helfen. Sie brauten ein kräftiges, nahrhaftes Bier und ließen sich den Genuss vom Papst genehmigen. „Nach zwei Krügen war man satt.“ Und betrunken.

Von der Idee der Mönche profitieren heute noch alle, die in der Zeit des Verzichts nicht ohne Alkohol wollen. Und auch Hagen Schiller. „Das Alkoholverbot zur Fastenzeit ist ja geschäftsschädigend“, sagt der 57-Jährige. Dank seines Bieres müssen seine Kunden die Fastenregel nicht brechen. Bis Ostern gibt es das Starkbier der Hausbrauerei Schiller wieder. Es hat 16 °P Stammwürze und einen Alkoholgehalt von etwa sechs Prozent. „Es ist ein kräftiges, dunkles Bier“, beschreibt er. Und naturbelassen. Das sind alle seine Biere. Lange bevor der Trend „Craft Beer“ aufkam, hat Hagen Schiller so gearbeitet. Dabei handelt es sich um handwerklich gebrautes Bier, bei dem hochwertige Zutaten, unkonventionelle Geschmacksrichtungen und das Wiederbeleben alter Brau-Traditionen im Fokus stehen. Im Gegensatz dazu produzieren große Konzerne ihr Bier industriell und sind darauf bedacht, geschmacklich konstant zu bleiben. „Viele Biere sind heutzutage weichgespült“, beschreibt Hagen Schiller.

Auch ohne Ausbildung zum Brauer kann er von seinem Geschäft heute leben. Bier getrunken habe er schon immer gern. Das Brauen war anfangs aber nur ein Hobby. Doch als der Vermessungsingenieur arbeitslos geworden war, beschloss er Ende 2004, sich selbstständig zu machen. Er besuchte ein Existenzgründerseminar, kratzte die Familienersparnisse zusammen, kaufte eine Brauanlage, richtete die Räume für seine Brauerei in einer Scheune in Wachau bei Radeberg ein und meldete sein Gewerbe an. Am 1. September 2005 floss das erste Bier. „Das war gleich ein heißer Start. Wir waren schon Weihnachten am Limit“, erzählt Schiller. Der örtliche Gasthof und einige Hofläden gehörten zu seinen Kunden.

Seit 2011 braut Schiller in den Räumen einer ehemaligen Fleischerei in Neusörnewitz. Seit dem Umzug laufe es noch besser. Freitags und sonnabends verkauft er seine Biere direkt vor Ort. Den Hauptumsatz macht er jedoch mit Kunden in Dresden. „In Gaststätten reinzukommen, ist schwierig“, so Schiller. Viele hätten Verträge mit großen Brauereien. „Aber hin und wieder findet man Gastronomen, die ihren Kunden etwas Besonderes anbieten wollen.“

Die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniere ganz gut. „Da darf man sich aber auch keine Fehler erlauben. Sonst ist der Ruf schnell ruiniert. Und man muss sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen.“ Das wäre zum Beispiel das Fastenbier. Oder „Schwarzer Rauch“, ein Schwarzbier mit geräuchertem Malz. „Am besten geht aber unser helles Landbier“, so Schiller. Und dann bietet er auch ein Saisonbier an. Wie die rotblonde Verführung „Entenstein“. An das Deutsche Reinheitsgebot hält sich Schiller natürlich trotzdem.

Rund 250 Hektoliter Bier produziert er pro Jahr. „Das ist das Minimum, dass man davon leben kann“, so Schiller. Zum Vergleich: Die Radeberger Brauerei kommt auf rund 1,9 Millionen Hektoliter.

Bei Hagen Schiller ist alles noch Handarbeit. Er begleitet sein Bier vom Anfang bis zum Schluss. Er mischt die Zutaten, füllt das Bier in die urigen Bügelflaschen, schneidet die Etiketten aus und liefert es an die Kunden. Und abends freut er sich auf sein Feierabendbier.

