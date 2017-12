Flügelweg zwei Monate dicht Damit in Radeberg Mehr- und Einfamilienhäuser gebaut werden können, wird eine Straße gesperrt.

Am Flügelweg in Radeberg wird die Sperrscheibe aufgestellt. © SZ

Radeberg. Das geplante Wohngebiet an der Richard-Wagner-Straße in Radeberg wirft sozusagen seine ersten sprichwörtlichen Schatten. Denn damit das städtische Wohnungsunternehmen Wohnbau hier Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser bauen lassen kann, muss das bisher brachliegende und verwilderte Areal zunächst einmal erschlossen werden. Diese Erschließungsmaßnahmen beginnen im Januar. Und wie die Stadtverwaltung dazu mitteilt, muss für die Arbeiten der Flügelweg zwei Monate komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung wird dabei voraussichtlich vom 8. Januar bis 23. Februar andauern. Gesperrt wird der Flügelweg dann zwischen Einmündung Fröbelweg und Pillnitzer Straße. Auch für Fußgänger, so die Stadt. (szo)

