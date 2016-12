Flüchtlingszahlen sinken

Im Jahre 2016 sind deutlich weniger Asylbewerber neu nach Sebnitz gekommen als noch 2015. Auch die Zahl der in der Stadt lebenden Asylbewerber und Flüchtlinge ist um mehr als ein Drittel gesunken. Zu Jahresbeginn, mit Stand vom 26. Januar, waren in Sebnitz 251 Personen untergebracht, aktuell sind es noch 157 Menschen (Stand 13. Dezember). Diese Zahlen gab die Verwaltung den Stadträten bekannt. Die Reduzierung ergab sich aus Um- und Wegzügen in andere Kommunen, nachdem die Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben. Mehrere Familien aus den Balkanstaaten wurden abgeschoben. Zudem haben einige Asylbewerber die freiwillige Rückreise beantragt und wurden dementsprechend in ihre Heimatländer zurückgeführt. Von den aktuell 157 in Sebnitz lebenden Asylbewerbern sind etwa 30 bereits anerkannt und haben eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, bei den übrigen laufen die Verfahren noch. (SZ)

zur Startseite