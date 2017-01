Flüchtlingswohnungen bleiben leer

Hirschstein. Die Gemeinde hat nach einer Aufforderung des Landratsamtes Meißen alle Vorbereitungen getroffen, um ihrer Verpflichtung, Flüchtlinge in der Gemeinde Hirschstein aufzunehmen, nachzukommen. So wurde kommunaler Wohnraum im Ortsteil Prausitz zur Verfügung gestellt und eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe gebildet. Doch die Wohnungen stehen bis heute leer. „Entgegen den ersten Prognosen entspannte sich die Lage im Landkreis Meißen, sodass wir bisher keine Flüchtlinge unterbringen mussten“, so Bürgermeister Conrad Seifert (CDU) . (SZ/jm)

