Flüchtlingsroute führt durch Heidenau Bei der Aktion „Civil march for Aleppo“ laufen Menschen die Flüchtlingsroute in entgegengesetzter Richtung ab. Ihr Weg führt auch durch Heidenau.

Das Bild entstand vor drei Tagen. Die Aktivisten werden am Wochenende in Heidenau erwartet. © Facebook-Seite Civil March For Aleppo

Es ist der Weg, den viele Flüchtlinge gingen. Aber in entgegengesetzte Richtung. Am 25. Dezember haben sich in Berlin etliche Leute auf den Weg ins syrische Aleppo gemacht. Etwa dreieinhalb Monate werden sie unterwegs sein. Nicht alle laufen die ganze Zeit mit, es sind im Schnitt täglich um die 20 Kilometer. Man kann seine Verbundenheit zeigen, indem man sich für eine Stunde, einen Tag anschließt oder die Teilnehmer an ihren Stationen trifft.

Im Landkreis ist dazu am 7. Januar, gegen 15 Uhr, und am 8. Januar, 9 Uhr, am Heidenauer Rathaus Gelegenheit. Von dort geht es nach Bad Gottleuba, wo am 9. Januar, 9 Uhr, die Grenze nach Tschechien überschritten werden soll.

Teilnehmer des Marsches suchen für die Nacht vom 7. zum 8. Januar in Heidenau und für die darauffolgende Nacht in Bad Gottleuba noch Unterkünfte. (SZ)

