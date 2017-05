Flüchtlingsleben in der Grauzone Bei einer Blitzaktion vor dem Mailänder Bahnhof geht die Polizei gegen Migranten vor. Doch an deren Lage ändert sich damit nichts. Einige erhalten sogar gute Nachrichten.

Alltag am Bahnhof von Mailand: Dutzende Flüchtlinge aus Afrika campieren in der Bahnhofshalle. © mauritius images

Ein Hubschrauber kreist über dem Mailänder Bahnhof. Die rund 300 Polizisten kommen um 14.45 Uhr auf den Vorplatz. Von drei Seiten, um alle Fluchtwege abzusperren. Das Ergebnis der Blitzaktion vom Dienstag: 150 Personen werden befragt, 52 in das Polizeipräsidium gebracht, um sie eingehender zu überprüfen. Angeklagt oder verhaftet wurde laut offiziellen Angaben niemand. Im Gegenteil: Dank der Überprüfung haben vier Migranten aus dem Senegal und Gambia erfahren, dass ihr Status als Flüchtlinge in der Zwischenzeit anerkannt wurde.

Der Einsatz und das große Aufgebot an Sicherheitskräften haben viele Mailänder überrascht. Gehörte die Szenerie doch bereits zum Mailänder Bahnhof wie die frisch restaurierte Fassade des prunkvollen Baus. An den Anblick der Dutzenden Migranten, die hier ihre Tage und Nächte verbringen, hat man sich in den vergangenen Monaten gewöhnt, auch an den strengen Uringeruch, der einen empfängt, sobald man aus der Bahnhofshalle tritt. Gemeinnützige Organisationen versorgen die Migranten täglich mit Essen, Informationen, wo sie im Notfall einen Arzt finden und verteilen Decken für die Nacht. Eine eingespielte Situation, die wohl auch nach dem Einsatz am Dienstag wieder zur Mailänder Normalität werden dürfte. Denn das eigentliche Problem wurde durch die Überprüfung der Migranten nicht gelöst.

„Die Polizei lässt uns in Ruhe, wenn wir hier in den Arkaden schlafen“, sagte Keba noch vor wenigen Tagen, auf einer Bank in der Mailänder Sonne sitzend. „Ihnen ist nur wichtig, dass wir um sechs Uhr morgens unseren Kram hier wegräumen.“ Keba ist 30 Jahre alt und kommt aus Gambia. Auch er erzählt diese Geschichte, die man auf dem Bahnhofsvorplatz so oft zu hören bekommt.

Im Juni 2014 kam Keba aus Libyen in einem Schlauchboot nach Italien, hat dort politisches Asyl beantragt, was aber abgelehnt wurde. „Sie haben meine Geschichte nicht geglaubt“, sagt Keba. Gehe er nach Gambia zurück, werde er getötet. Warum das so ist, will Keba nicht erzählen. Sein Bruder sei bereits im Gefängnis. Ob der noch lebt, er weiß es nicht. Im Juli 2015 entschied sich Keba weiterzureisen – nach Deutschland.

„Hier leben wir wie Tiere“

Er kam nach Magdeburg, lebte eineinhalb Jahre in einer Asylunterkunft. Er lernte Deutsch und fand schnell ein paar Freunde. „Hier leben wir wie Tiere“, sagt Keba über seine neue Lebenssituation vor dem Mailänder Bahnhof. Seit dem 9. Januar ist Keba wieder in Italien, die deutschen Behörden haben ihn in ein Flugzeug nach Rom gesetzt. Ein Bus brachte ihn nach Mailand. Die Begründung für die Überstellung nach Italien: Dublin.

Laut dem Dubliner Abkommen muss ein Flüchtling in dem EU-Staat Asyl beantragen, in dem er als Erstes registriert wurde. Dass diese Regelung Staaten wie Italien und Griechenland besonders trifft, liegt auf der Hand. Um diese zu entlasten, sollen bis September dieses Jahres 160 000 Menschen aus Italien und Griechenland in andere EU-Staaten verteilt werden. Allein Deutschland hat zugesagt, 27 500 dieser Menschen aufzunehmen. Bis Ende April wurden über dieses Verfahren 1814 Menschen von Italien nach Deutschland gebracht.

Allerdings: In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden bereits 371 Menschen von Deutschland nach Italien überstellt, so die Zahlen aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Darunter war auch Keba. Im gesamten Jahr 2016 waren es 916, denen es wie ihm erging.

Sein Pass sei abgelaufen, sagt Keba. Und weil sein Asylantrag abgelehnt worden ist, hat er auch nicht die nötigen Dokumente, um in einer der Unterkünfte für Migranten unterzukommen. Mailand hat trotz mehrfacher Nachfrage zu dieser Situation keine Stellung bezogen. Ein Freund von Keba hat einen Platz in einer Unterkunft. Dort kann er seine Wäsche waschen und seine wenigen Habseligkeiten lassen. „Aber schlafen muss ich hier auf der Straße.“

Keba würde gern in Italien bleiben, hier eine Arbeit aufnehmen. „Aber ohne Papiere geht das nicht. Ich habe Angst, dass sie mich nach Gambia bringen.“ Auf diesen Teufelskreis angesprochen, erscheint kurz ein Lächeln auf seinem Gesicht: „Irgendwann wird es besser“, sagt Keba. „Dann habe ich ein Haus, eine Arbeit und kann selbst den Menschen helfen. Es kann ja schließlich nicht immer so sein.“ Sein Lächeln verschwindet wieder. „Ich kann ja nicht für immer hier auf der Straße leben.“ Keba will einen Anwalt aufsuchen und mit dessen Hilfe einen neuen Asylantrag in Italien stellen. „Ob das was wird, weiß ich nicht“, sagt er, bevor er sich verabschiedet und wieder auf dem Vorplatz des Mailänder Bahnhofs verschwindet.

Matteo Salvini, Chef der rechten Lega Nord, war am Dienstag vor Ort, als die Polizisten die Migranten vor dem Bahnhof überprüften. Die Migranten machen mit ihm Selfies – sie dürften keine Ahnung haben, mit wem sie da in die Handykameras lachen. Aber Journalisten verraten ihnen, dass er ein bekanntes Gesicht ist. Nur wenige Sekunden später sagt Salvini in die Fernsehkameras: „Jetzt wird der Bahnhof wieder sauber. Diese Menschen braucht man nicht.“

